Kiko Rivera da plantón a su hermana Isa Pantoja, que había viajado a Sevilla para verle

12/07/2019 Isa Pantoja manda un recado a Kiko Rivera que no sentará nada bien al dj. MADRID, 6 (CHANCE) Ya lo dijo Isa Pantoja el martes en el plató de 'Supervivientes'; su relación con Kiko Rivera estaba muy bien y, aprovechando que las restricciones por el Covid se han relajado en Andalucía y ya se puede viajar entre provincias, pronto viajaría a Sevilla para reencontrarse con su hermano y mostrarle todo su apoyo en estos complicados momentos para el Dj por su guerra judicial con su tío Agustín, su demanda a su madre y su ruptura total con su prima Anabel Pantoja. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 6 (CHANCE)



Ya lo dijo Isa Pantoja el martes en el plató de 'Supervivientes'; su relación con Kiko Rivera estaba muy bien y, aprovechando que las restricciones por el Covid se han relajado en Andalucía y ya se puede viajar entre provincias, pronto viajaría a Sevilla para reencontrarse con su hermano y mostrarle todo su apoyo en estos complicados momentos para el Dj por su guerra judicial con su tío Agustín, su demanda a su madre y su ruptura total con su prima Anabel Pantoja.



Y, cumpliendo con su palabra, Chabelita viajaba de Madrid a Sevilla - cuando ella vive en Cádiz - para visitar a Kiko y a Irene en su casa pero, una vez en la estación del AVE, se enteraba de que el ansiado encuentro no sería posible. Intentando disimular el desplante de su hermano, la hija de Isabel Pantoja aseguraba que se verán "algún día, cuando él pueda y yo pueda".



"He venido porque tenía una cosa que hacer pero bueno, ya me voy a Cádiz que tengo que recoger a Alberto", confesaba recién llegada a la ciudad hispalense, donde lo único que ha hecho ha sido ser recogida por Asraf para volver a su casa sin haber podido ver a su hermano.



Muy discreta, y visiblemente desilusionada por el plantón de Kiko, Isa prefería no pronunciarse sobre la demanda de su tío Agustín a su hermano, que dinamita cualquier posibilidad de acercamiento en un clan Pantoja más roto que nunca.