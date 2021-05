Julia Otero agradece las felicitaciones por su cumpleaños

18/03/2021 JULIA OTERO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hoy, Julia Otero cumple 62 años y lo hace estando en plena lucha contra el cáncer. Aunque no se trata del único rostro conocido que está luchando contra esta enfermedad, sí es de las pocas que transmite por redes sociales sus sentimientos y emociones en este duro camino en el que va cargada de fuerza y energía y dispuesta a superar todos los obstáculos que se pongan ante ella.



Como no podía ser de otra manera, la periodista ha querido agradecer las muestras de cariño recibidas por todos sus seguidores en el día de hoy y las felicitaciones que le han mandado todos ellos a través de comentarios y mensajes privados. Y es que son muchas las personas que están apoyando a la comunicadora en estos momentos.



"Gracias por todas las felicitaciones ?? y por todos los buenos deseos. ?? Es un cumpleaños feliz, pese a todo. Celebrar la vida junto a las personas queridas nunca tuvo más sentido" este ha sido el mensaje que Julia Otero ha compartido a través de su perfil de Instagram con una imagen en la que la vemos a ella sentada y con una sonrisa de oreja a oreja y a nosotros no nos puede dar mayor alegría que saber que se encuentra bien.