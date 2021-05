Joshua Wong, sentenciado a 10 meses de cárcel por participar en una concentración

El activista pro-democracia Joshua Wong Chi-fung distribuye folletos en Hong Kong, China, el 20 de octubre de 2020. EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Hong Kong, 6 may (EFE).- El activista hongkonés Joshua Wong fue sentenciado hoy a 10 meses de cárcel por su participación, el 4 de junio de 2020, en la vigilia conmemorativa de la masacre de Tiananmen, una concentración que por primera vez en 30 años no fue autorizada en Hong Kong debido a la pandemia.

Esta sentencia se suma a otras dos anteriores por participación en otras manifestaciones no autorizadas en 2019, por las que Wong recibió sentencias que suman 17 meses y medio entre rejas, que está cumpliendo en la actualidad.

Además de Wong, otros tres activistas (Lester Shum, Tiffany Yuen y Jannell Leung) deberán cumplir penas de entre 4 y 6 meses de cárcel por los mismos cargos.