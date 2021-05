José Antonio, marido de Gloria Mohedano, indiferente a las declaraciones de Rocío Carrasco

10/09/2019 José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



El noveno capítulo de la serie documental de Rocío Carrasco se ha saldado con dos grandes señalados, dejando al margen a su hija Rocío Flores, que se ha convertido en la gran protagonista de su desgarrador testimonio. Nos referimos a José Ortega Cano - con el que ha desvelado que tiene "cuentas pendientes" y que no son desde luego "nada bueno" por su falta de apoyo - y a José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano.



La hija de 'La más grande' no ha dudado en reprochar a su tío que se posicionase en su día con Antonio David Flores porque era "apostar por caballo ganador" y, dolida, recordaba cómo en su día el marido de su tía Gloria la había acusado de llorar "lágrimas de cocodrilo" al desvelar el infierno que había vivido durante su matrimonio con el padre de sus hijos, dejando caer que próximamente explicará el por qué de su nula relación con su familia materna.



Mientras Gloria Mohedano permanece recluida en su domicilio sevillano, muy afectada por la docuserie de su sobrina, José Antonio intenta continuar con su vida al margen de los ataques de Rocío Carrasco a pesar de la expectación que se ha creado por su posible respuesta a las palabras de la hija de Rocío Jurado.



Tajante, el cuñado de 'La más grande' se niega a contestar a Rociíto, negando con la cabeza llamativamente a las preguntas relacionadas con las últimas declaraciones que su sobrina ha hecho sobre él. Así, muy serio, José Antonio confiesa con mímica que no piensa entrar en el asunto y, tirando de gestos con las manos, confirma que esperará al final de la serie documental para tomar la palabra y aclarar, punto por punto, los ataques de la hija de Rocío Jurado.