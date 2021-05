Habilitan 60 corredores humanitarios en Colombia para medicinas y alimentos

Integrantes del gremio de transportadores protesta en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr/Archivo

Bogotá, 6 may (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia habilitó 60 corredores humanitarios en 17 de los 32 departamentos del país con el fin de permitir el paso alimentos y medicinas, al igual que el transporte para movilizar médicos y personas heridas durante las protestas contra el Gobierno.

Colombia amaneció este jueves en una tensa calma luego de las difíciles jornadas vividas desde el pasado 28 de abril, día en que se iniciaron las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Iván Duque, que hasta el momento dejan 11 fallecidos, según la Fiscalía, aunque organizaciones sociales elevan esa cifra a 37.

Durante las protestas, manifestantes bloquearon la circulación en numerosas carreteras de distintas partes del país, impidiendo el paso de camiones cargados de víveres y alimentos, e incluso de ambulancias y personal médico.

La Defensoría explicó en un comunicado que los corredores humanitarios que se abrieron están en Arauca, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Nariño, Risaralda, Boyacá y Valle del Cauca, entre otros departamentos.

TONELADAS DE CARGA REPRESADAS

Según el Gobierno, 28.245 toneladas de alimentos y combustibles quedaron retenidas por los bloqueos y también se afectó el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus porque las alteraciones del orden público obligaron a postergar jornadas de atención en Cali y en Bogotá.

Esa situación ha causado pérdidas económicas no solo a los transportistas sino también a los productores agropecuarios que no tienen como llegar a sus mercados.

Igualmente han ocurrido desabastecimientos de oxígeno en varias ciudades, entre ellas Cali, epicentro de las protestas contra el Gobierno y de los incidentes más violentos.

La Defensoría detalló en un comunicado que en Cali la decisión de habilitar un corredor humanitario se logró luego de una reunión entre el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, autoridades de la región y manifestantes.

Gracias a ese acuerdo se permitió el abastecimiento de "oxígeno, medicamentos y alimentos, así como la entrada y salida de camiones de aseo y el suministro de gasolina en el sector".

"Aunque las actuales circunstancias del país son difíciles, también hay que resaltar los avances y acuerdos que hemos logrado en varias regiones a través de los corredores humanitarios por donde han circulado camiones con alimentos, medicinas y combustibles", dijo Camargo, citado en un comunicado de su despacho.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, hizo un llamado a los manifestantes que aún mantienen carreteras bloqueadas que permitan el paso de vehículos para recuperar la normalidad en el abastecimiento.

"Las vías de hecho y el bloqueo de vías afectan a todos los colombianos; la dificultad de abastecer alimentos e insumos para los diferentes sectores de la industria y cumplir con los compromisos de exportaciones que tienen las empresas alejan a los inversionistas y golpean el ya complicado proceso de reactivación económica que no logra levantar cabeza por el impacto del covid-19", manifestó.