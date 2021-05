Fútbol/Liga Europa.- Pau Torres: "Es histórico llegar a la final, pero no queremos parar aquí"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El jugador del Villarreal Pau Torres aseguró que quieren "hacer historia de verdad" y no conformarse "sólo llegando a la final" de la Liga Europa tras eliminar este jueves al Arsenal en las 'semis' después de un partido muy peleado y con dosis de sufrimiento en el tramo final.



"Mis lágrimas son de emoción, de habernos quedado a las puertas durante muchos años... se lo merece esta afición, mi pueblo, la plantilla, el presidente el que más. Se lo merece la plantilla del año pasado porque sin ellos tampoco estaríamos aquí", dijo Pau Torres, muy emocionado, a los micrófonos de Movistar.



"Ahora tenemos que disfrutarlo y prepararlo muy bien porque es historia llegar a la final pero no queremos parar aquí. El equipo quiere hacer historia de verdad, no sólo llegando a una final", añadió el internacional español, que admitió haber sufrido por lo ajustado del marcador tras el 2-1 de la ida.



"El 0-0 en la vuelta era el resultado más peligroso, no quería por nada del mundo pasar a la final con el 0-0 pero al final se ha conseguido, han tenido oasiones pero nosotros también y como decía el míster hay que sufrir para jugar una final. El equipo ha sabido sufrir en un campo muy difícil. No queremos ponernos límites porque a un partido podemos competir contra cualquiera", avisó Pau Torres.