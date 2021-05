Fútbol/Liga Europa.- Mikel Arteta: "Los detalles no nos han favorecido"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se mostró "hundido" este jueves después de caer ante el Villarreal en semifinales de la Liga Europa, donde los "detalles" no les favorecieron y tampoco aprovecharon las ocasiones de gol que tuvieron.



"Estamos hundidos, muy decepcionados pero tenemos que felicitar al Villarreal por alcanzar la final. Lo intentamos todo hasta el último minuto", dijo en declaraciones a los medios oficiales de la UEFA, tras el 0-0 de la vuelta en Londres.



"En los dos partidos y con lo que hemos hecho en la segunda parte hoy creo que merecimos ganar el partido pero no aprovechamos nuestras ocasiones. Los detalles no nos han favorecido", apuntó, tras una eliminación que deja sin opción de jugar Europa al Arsenal.



El preparador español lamentó las ocasiones falladas para remontar el 2-1 de la ida. "Creamos suficientes ocasiones para ganar la eliminatoria, más que ellos, pero no las convertimos. La manera en la que empezamos la primera manga no fue lo suficientemente buena, concedimos desde una jugada a balón parado y no llegamos aquí esta noche con todos en las mejores condiciones", terminó.