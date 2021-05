Fútbol.- Joan Ribó califica de "noticia importante" la manifestación de aficionados del Valencia contra Meriton

20/01/2021 El alcalde de València, Joan Ribó, en la rueda de prensa. DEPORTES COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA POLÍTICA SOCIEDAD AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)



El alcalde de València, Joan Ribó, ha dicho este jueves que no hay novedad del Valencia CF en el Ayuntamiento de la ciudad sobre sus compromisos para acabar las obras del nuevo Mestalla y cumplir la Actuación Territorial Estratégica (ATE), pero sí ha aludido a la "noticia importante" de la manifestación de aficionados del próximo sábado contra la gestión del club.



"Noticia, el sábado hay una manifestación. Creo que es una noticia importante. A la ciudad no ha presentado ninguna documentación accesoria. Creo que la noticia es, precisamente, la manifestación de este sábado, es lo único que puedo decir", ha respondido el primer edil preguntado por si el consistorio tiene noticias de la entidad deportiva.



Joan Ribó se ha pronunciado de este modo durante su visita a la Alquería Julià-Casa de la Música, sede de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Parte de la afición del Valencia CF celebrará el próximo sábado por la tarde una manifestación en la capital valenciana para expresar su malestar por la gestión del club deportivo, en manos de Meriton.



El responsable municipal ha detallado que no corresponde al Ayuntamiento dirimir cuestiones sobre la ATE sino a la administración autonómica. "No nos corresponde a nosotros. Quiero recordar que el tema del Valencia CF se dirime en la Generalitat. No se dirime en el Ayuntamiento. Nosotros tenemos que informar pero la decisión corresponde a las consellerias de la Generalitat", ha expuesto.