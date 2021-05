Fútbol.- Belarra y Montero piden a Tebas la interrupción de un partido de fútbol si hay un acto de racismo

06/05/2021 Las ministras de Derechos Sociales, Ione Belarra, e Igualdad, Irene Montero, reunidas con el presidente de La Liga, Javier Tebas. DEPORTES ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han trasladado al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que un partido de fútbol no puede continuar si se produce un acto de racismo.



Así lo han indicado las ministras este jueves durante la reunión con el presidente de LaLiga para hablar sobre la prevención y lucha contra el racismo en el fútbol, después de que el pasado mes de abril, el jugador del Valencia Mouctar Diakhaby denunciara haber recibido un insulto racista por parte de Juan Cala durante el partido ante el Cádiz



Según informan los Ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, en la reunión de este jueves se ha evidenciado la necesaria cooperación entre los ministerios y la patronal de clubes, en una alianza contra cualquier forma de violencia o discriminación.



Además, las ministras han trasladado a Tebas que un partido no puede continuar si se dan este tipo de hechos y han asegurado el compromiso del Gobierno en la lucha contra el racismo y el machismo en el fútbol. Para ello, han indicado que trabajarán de manera conjunta con todas las instituciones, incluida LaLiga, para seguir avanzando en la prevención y concienciación.



"Cómo no puede ser de otra forma, seguiremos trabajando de la mano del Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 contra cualquier brote de racismo en el fútbol o en la sociedad. LaLiga y sus clubes están muy comprometidos", escribió en su perfil oficial de 'Twitter' Javier Tebas tras la reunión.