Fórmula 1/GP España.- Fernando Alonso: "El domingo en Barcelona seré mejor que hoy"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) reconoció que no está aún "listo" para sacar el máximo partido de su monoplaza, aunque "más cómodo" cada día, en una "evolución natural" que confía siga este domingo en el Gran Premio de Barcelona.



"Por desgracia necesito más tiempo para estar 100% listo, pero sí me siento más cómodo con el coche. Mejor con el equipo también, entiendo mejor los neumáticos. Seguro que voy a ser mejor el domingo por la tarde aquí en Barcelona de lo que me siento hoy jueves, y es una evolución natural", dijo en la rueda de prensa oficial.



El doble campeón del mundo se mostró ilusionado con dar ese paso adelante en el Circuit de Barcelona-Catalunya, empezando por mejorar en la calificación del sábado después de sufrir en Portugal. "Es especial pilotar aquí, me trae buenos recuerdos, apoyo de los aficionados aunque no los tendremos, un número limitado. Es un circuito que conocemos bien, muchos años en el calendario", afirmó.



"El rendimiento en la calificación no fue bueno y no tenemos una respuesta clara. Lo estamos investigando a fondo, especialmente de cara a Barcelona y Mónaco, donde es tan importante. Nos gustaría tener un sábado limpio y empezar más arriba en la parrilla", zanjó.