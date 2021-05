Expresidente maldivo Mohamed Nasheed resulta herido en un atentado con bomba

EFE/Salvatore Di Nolfi/Archivo

Malé, 6 may (EFE).- El exmandatario maldivo Mohamed Nasheed, que ocupa el cargo de presidente del Parlamento, resultó herido este jueves en un atentado con bomba cuando se dirigía a su vehículo en Malé, sin que se conozca todavía la gravedad de su estado, informaron las autoridades.

La explosión se produjo a última hora de la tarde en el área capitalina de Neeloafaru Magu, cuando Nasheed, el primer presidente elegido democráticamente en Maldivas, abandonó su vivienda y se dirigía a su vehículo, aparcado en el exterior.

"El presidente del Parlamento, Mohamed Nasheed, ha sufrido heridas tras una explosión en Neeloafaru Magu en Malé y actualmente está recibiendo tratamiento en el hospital ADK", informó la Policía de Maldivas en un mensaje en Twitter.

La Policía se encuentra en estos momentos desplegada en la zona y en el mensaje pidió a los ciudadanos que "se abstengan de ir a esa área por ahora", sin aportar más detalles.

Su guardaespaldas y un viandante, identificado como extranjero, también resultaron heridos, según recogen los medios locales Sun y Raajje, sin que se conozcan más detalles por el momento.

"Me encontraba en casa cuando escuché una fuerte explosión. Corrí hacia la calle principal y vi al que creo que era su guardaespaldas cerca de su coche y a un blanco (extranjero) tirado en el suelo. El presidente estaba subiendo a una ambulancia", explicó a Efe un testigo del suceso, Mohamed Ramiz.

Imágenes del atentado mostraron motocicletas tiradas en el suelo y dañadas, que se encontraban aparcadas cerca del vehículo de Nasheed, además de cristales rotos en una tienda por el impacto de la explosión, mientras se escuchaban gritos y alboroto en la zona.

Aunque la explosión no ha sido reivindicada, Nasheed había estado en el punto de mira de los extremistas islámicos en el pasado, que lo consideran un enemigo del Islam por sus ideas liberales.

Los mensajes de condena fueron inmediatos en las redes sociales, como el del ministro de Educación Superior de Maldivas, Ibrahim Hassan, que condenó "enérgicamente el ataque terrorista" contra Nasheed, que afectó también a la gente que se encontraba en la zona.

"Este ataque debe investigarse de manera prioritaria y los responsables deben comparecer ante la Justicia. Deseo a todos los heridos una pronta recuperación", concluyó.

También el ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, mostró en Twitter su "profunda preocupación por el ataque" contra Nasheed y le deseó una pronta recuperación. "Sé que nunca será intimidado", subrayó.

A finales de 2018, tras dos años en el exilio, Nasheed volvió al archipiélago poco después de que el Tribunal Supremo ordenase retrasar la implementación de una condena en su contra por la detención ilegal de un juez durante su mandato y semanas después lo absolvió de los delitos.

Nasheed, que había sido elegido presidente en 2008, se vio obligado a renunciar en 2012 y en 2015 fue condenado a trece años de prisión aunque, después de pasar casi un año encarcelado, en enero de 2016 obtuvo un permiso para viajar por razones de salud a Londres, donde más tarde obtuvo asilo político.