Exfuncionario del FMI será ministro de Economía de Ecuador

(Bloomberg) -- El exfuncionario del FMI Simón Cueva se convertirá en el próximo ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, dijo el presidente electo, Guillermo Lasso, en una entrevista con el periódico El Comercio.

Con respecto a su próximo gabinete, el presidente electo dijo: “Hay uno que le voy a confirmar que es el ministro de Economía y Finanzas Simón Cueva”. La toma de posesión de Lasso y su Gobierno está prevista para el 24 de mayo.

Cueva es exdirector de Estudios en el Banco Central de Ecuador y también ha sido representante residente del Fondo Monetario Internacional en Bolivia. Durante la crisis del año pasado, Ecuador llegó a un acuerdo por US$6.500 millones con el Fondo, de los cuales, hasta ahora se han desembolsado US$4.000 millones.

Cueva asumirá el control de una economía que se contrajo 7,8% el año pasado según el banco central, su peor caída. Además de la crisis por el covid-19, Ecuador también se vio afectado por la caída del precio del crudo, su mayor exportación. Y su uso del dólar estadounidense en lugar de su propia moneda hizo imposible que las autoridades implementaran un estímulo monetario para mitigar el impacto.

La crisis obligó al país a renegociar US$17.400 millones de deuda en bonos.

Cueva se encuentra actualmente en EE.UU. con el ministro de Economía saliente, Mauricio Pozo, para reunirse con prestamistas multilaterales.

Ayer se reunieron con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, para discutir sobre “la recuperación sostenible, la respuesta al COVID-19 y cómo podemos expandir nuestro apoyo en el país”, según una publicación del BID en Twitter.

En una entrevista con la plataforma en línea La Posta dada a conocer el martes por la noche, Pozo dijo que se ha reunido todos los días con “el nuevo ministro” Cueva y con Lasso. Este último dijo que anunciaba la designación de Cueva antes debido a los comentarios de Pozo.

Nota Original:Ex-IMF Official to Become Ecuador’s Next Finance Minister (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.