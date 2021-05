Estados Unidos.- MSF pide a España y a Europa que apoyen la propuesta de exención de la propiedad intelectual de las vacunas

06/05/2021 Vacuna Covid-19 SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD MSF



Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido a España y al resto de estados de la UE que reconsideren urgentemente su posición y apoyen la propuesta de exención de la propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus, como ya lo ha hecho el Gobierno de Estados Unidos.



"No es suficiente con que la UE se muestre 'abierta a debatir' la suspensión de patentes o que nuestro país afirme que va a 'impulsar la discusión'. Es el momento de trabajar sobre un documento concreto y establecer las condiciones para empezar a producir vacunas y herramientas médicas contra el coronavirus de manera masiva en un momento en el que la pandemia sigue haciendo estragos en todo el mundo", ha dicho el presidente de MSF, David Noguera.



Y es que, tal y como ha avisado, la falta de diagnósticos, tratamientos y otras herramientas médicas esenciales sigue añadiendo presión a sistemas de salud muy precarios. "Estamos viendo el profundo impacto de la pandemia en las poblaciones a las que atendemos. Un momento de sufrimiento excepcional como el que vivimos requiere una solución excepcional. Tenemos que encontrar cualquier opción que permita ampliar la producción de vacunas y, desde luego, la exención es una de ellas", ha añadido Noguera.



Por ello, MSF ha asegurado que es "crucial" que esta exención no solo se aplique a las vacunas preventivas, sino que también cubra otras herramientas médicas para la Covid-19, incluidos los tratamientos para las personas que caen enfermas y los diagnósticos para ayudar a frenar la propagación, como se propuso originalmente hace siete meses.



"La decisión que ayer adoptó el Gobierno estadounidense es un paso importante hacia el apoyo mundial y nos gustaría que España liderara a la UE en este cambio de rumbo, un cambio de rumbo que podría proporcionar a los países nuevas opciones para hacer frente a las limitaciones de las normas de propiedad intelectual actuales y eliminar las inseguridades y las barreras legales que pueden impedir la producción y el suministro de productos médicos COVID-19 con antelación", ha apostillado la responsable de Relaciones Externas de MSF, Raquel González.



La organización tiene en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno español que apoye la supresión de algunos derechos sobre patentes mientras dure la pandemia. Hasta el momento, esta iniciativa ha recabado ya casi 80.000 apoyos.



"Llevamos más de siete meses de negociaciones en la OMC. No podemos emplear más tiempo. Es urgente la suspensión de las patentes para todos los productos Covid-19, y esta urgencia la que le trasladamos al Gobierno español. Cuanto más tiempo se tarde en vacunar a todos la población mundial, mayor será el riesgo de que aparezcan nuevas variantes", ha recalcado Noguera.



Finalmente, MSF ha instado a España a que exija que las empresas farmacéuticas, que recibieron "importantes" cantidades de fondos públicos para investigador y desarrollar estas vacunas, compartan la tecnología y los conocimientos técnicos con otros fabricantes en disposición de proteger a más personas en todo el mundo.