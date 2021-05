España.- Podemos buscará convocar rápido un Vistalegre IV y Belarra cobra fuerza como relevo de Iglesias

23/04/2021 La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante una visita al Centro de Integración de Protección Animal Rivas-Vaciamadrid (CIPAR), a 23 de abril de 2021, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). Este centro, de reciente inauguración, busca ofrecer un espacio digno a perros, gatos y otros animales que necesiten acogida o tratamiento veterinario. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Podemos buscará convocar la nueva Asamblea Ciudadana lo más rápido posible para reemplazar en el liderazgo del partido a Pablo Iglesias, ante su decisión de abandonar la política, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, es uno de los nombres que cobran más fuerza como posible relevo en la Secretaría General.



Según ha adelantado 'Infolibre' y ha podido confirmar Europa Press, en las esferas del partido morado se apunta a que el nuevo liderazgo recaerá en una mujer y el perfil de Belarra es el que a priori tiene más opciones.



La titular de la cartera de Derechos Sociales integra ahora la Ejecutiva, es afín al secretario general saliente, conoce al detalle una organización en la que ha tenido un papel destacado en todos los ámbitos (orgánico, parlamentario y ahora en el Ejecutivo) y también tiene gran afinidad con otras dirigentes destacadas: las ministras Irene Montero y Yolanda Díaz.



Además, diversas fuentes subrayan también que fue precisamente Belarra quien reemplazó a Iglesias al frente del Ministerio cuando decidió dejar el Ejecutivo para abanderar la lista de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid.



La decisión de Iglesias de abandonar todos sus cargos tras el resultado de las elecciones madrileñas, en las que concurrió y no pudo impedir la victoria de la derecha, deja un vació de poder y para llenarlo se requiere la convocatoria de la Asamblea Ciudadana, la competente para designar al nuevo secretario general.



En ausencia de Iglesias, esa facultad recae en la Ejecutiva del partido, que toma las riendas de la formación durante este periodo transitorio y que precisamente se ha reunido este miércoles para seguir analizando el escenario que ha dejado el 4M.



Según fuentes de la formación, la intención es que este Vistalegre IV pueda llevarse a cabo lo antes posible para evitar una situación de interinidad, aprovechar el clima interno cohesionado en la formación y hacer un proceso tranquilo para acometer el nuevo liderazgo.



Lo que está prácticamente asumido en el partido es que habrá un modelo de bicefalia en Unidas Podemos, pues por un lado estará el cartel electoral, puesto al que el propio Iglesias ya ha planteado para la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, y un líder orgánico en la formación morada.



De hecho, esta mañana fuentes de Podemos han explicado que la ministra de Trabajo no puede ser elegida como líder de la formación morada al no ser afiliada del partido (solo milita en el PCE). Los estatutos del partido establecen que para optar a la Secretaría General de Podemos se requiere, como mínimo, una militancia de seis meses. Eso se suma además a la intención de que el Vistalegre IV se realice lo antes posible y pasar ya a la nueva etapa que debe recorrer ahora Podemos.