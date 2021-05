España.- Ione Belarra presentará su candidatura a liderar Podemos y relevar a Iglesias tras su salida de la política

20/04/2021 La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, interviene durante una rueda de prensa, a 20 de abril de 2021, en el Palacio de la Moncloa, Madrid, (España). Durante la rueda de prensa han informado sobre las medidas aprobadas en la reunión del Consejo de Ministros, entre las que se incluye un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones, con carácter plurianual, a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario, así como la creación de nuevos cursos de especialización de Formación Profesional relacionados con el campo de la Inteligencia Artificial o el Big Data. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, presentará su candidatura a la secretaria general de Podemos y aspirará a relevar al hasta ahora líder de la formación, Pablo Iglesias, tras su decisión de renunciar a todos sus cargos tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo.



Según ha podido confirmar Europa Press, Belarra dará un paso al frente y se postulará oficialmente cuando se convoque la Asamblea Ciudadana de Podemos, que aún no tiene fecha.



Además, se confirma que el sistema que adopta el partido es una especie de bicefalia dado que el liderazgo de Unidas Podemos dentro del gobierno lo ostenta la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.



Su paso supone también seguir una de las líneas marcadas por Iglesias, que en diversas ocasiones había apuntado que se debían dar paso a nuevos liderazgos y entendía, en el caso de su formación, que éste tenía que ser femenino. De momento, la ministra es la única que se postula y su figura es bien recibida en las esferas de Podemos.



Belarra es afín al secretario general saliente, supone una opción continuista con la línea política llevada hasta el momento conoce al detalle una organización en la que ha tenido un papel destacado en todos los ámbitos (orgánico, parlamentario y ahora en el Ejecutivo) y también tiene gran afinidad con otras dirigentes destacadas: las ministras Irene Montero y Yolanda Díaz.



Además, fue precisamente Belarra quien reemplazó a Iglesias al frente del Ministerio cuando decidió dejar el Ejecutivo para abanderar la lista de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid.



La decisión de Iglesias de abandonar todos sus cargos tras el resultado de las elecciones madrileñas, en las que concurrió y no pudo impedir la victoria de la derecha, deja un vació de poder y para llenarlo se requiere la convocatoria de la Asamblea Ciudadana, la competente para designar al nuevo secretario general.



En ausencia de Iglesias, esa facultad recae en la Ejecutiva del partido, que toma las riendas de la formación durante este periodo transitorio y que precisamente se ha reunido este miércoles para seguir analizando el escenario que ha dejado el 4M.



Según fuentes de la formación, la intención es que este Vistalegre IV pueda llevarse a cabo lo antes posible para evitar una situación de interinidad, aprovechar el clima interno cohesionado en la formación y hacer un proceso tranquilo para acometer el nuevo liderazgo.



La ministra de Trabajo no puede ser elegida como líder de la formación morada al no ser afiliada del partido (solo milita en el PCE). Los estatutos del partido establecen que para optar a la Secretaría General de Podemos se requiere, como mínimo, una militancia de seis meses. Eso se suma además a la intención de que el Vistalegre IV se realice lo antes posible y pasar ya a la nueva etapa que debe recorrer ahora Podemos.



TRAYECTORIA DE BELARRA



Nacida en Pamplona en 1987, licenciada en Psicología y con experiencia profesional en entidades del Tercer Sector, Belarra se postula como el relevo de Iglesias, el líder icónico de Podemos desde la fundación del partido en 2014.



Ya ese mismo año accedió al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos tras ser elegida en primarias y se puso al frente del área de Derechos Humanos, Ciudadanía y Diversidad.



Un año después fue la cabeza de lista de la formación morada por la circunscripción de Navarra en las elecciones de 2015 y logró escaño en el Congreso. Como diputada, ha sido pieza clave en el grupo parlamentario en su cargo de portavoz adjunta y en 2018 sustituyó a la entonces portavoz de Unidad Podemos en el Congreso y actual ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su baja por maternidad.



También ha desplegado un papel destacado en las negociaciones con el PSOE, tanto en 2019 cuando se frustraron con los socialistas las conversaciones para gestar un nuevo Ejecutivo de izquierdas como en esta legislatura, ya dentro del Gobierno de coalición progresista.



Su papel ha sido destacado, por ejemplo, en las conversaciones para aprobar el decreto antidesahucios y prohibición de corte de suministros por la pandemia, y en la actualidad lidera las conversaciones del socio minoritario con el PSOE para la nueva Ley de Vivienda, insistiendo en la aplicación del acuerdo que regule el precio del alquiler.



En el actual Ejecutivo desempeñó el cargo de secretaria de Estado para la Agenda 2030 y, con la salida del hasta ahora líder de Podemos de cara a abanderar la candidatura de Unidas Podemos en el 4M, fue designada para encabezar el Ministerio de Derechos Sociales.



Belarra mantiene un estilo parecido al de Iglesias y ha tenido algunos encontronazos con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pero sobre todo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, con las que ahora comparte Consejo de Ministros.