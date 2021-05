España.- España señala que la suspensión de patentes "marca el camino", pero avisa que "no es suficiente"

22/04/2021 Una profesional sanitaria sostiene un vial con la vacuna de Janssen contra el Covid-19, a 22 de abril de 2021, en Pamplona, Navarra (España). Navarra ha comenzado a administrar este jueves la vacuna de Janssen a unas 830 personas, que han sido citadas para recibirla después de que se haya incorporado al programa de vacunación. La Comunidad foral recibió este miércoles por la tarde un total de 2.055 dosis que irá administrando en los próximos días. En principio, se está inoculando a personas de entre 72-73 años. 22 ABRIL 2021;JANSSEN;VACUNAS;NAVARRA;CORONAVIRUS;SALUD Eduardo Sanz / Europa Press 22/4/2021 POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press



El Gobierno de España ha señalado este jueves que la suspensión temporal de las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus planteada por la administración Biden "marca el camino" aunque ha avisado de que "la exención sola no es suficiente para garantizar el acceso a los países en desarrollo".



Según ha informado Moncloa, la suspensión temporal "puede llevar algún tiempo aprobarla y, entre tanto, se requiere que las farmacéuticas sean flexibles acelerando la concesión de licencias voluntarias". El Gobierno ha apuntado también que se necesita "reforzar la transferencia de conocimiento y tecnología, aumentar la producción global de vacunas y acelerar su distribución por todo el planeta".



En este punto, el Ejecutivo ha explicado que acaba de circular una propuesta en forma de 'Non Paper' que aborda estos elementos y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará a la Cumbre Social Europea que comienza este viernes en Oporto.



En este contexto, el Gobierno ha valorado el gesto de Estados Unidos de apoyar la supresión de las patentes de las vacunas contra la COVID-19. "Valoramos muy positivamente el gesto de Estados Unidos", han comentado fuentes diplomáticas, reconociendo, en línea con lo expresado la víspera por Washington, que "es cierto que estamos en una situación extraordinaria y hay que estar dispuestos a tomar medidas extraordinarias" y recordando que la UE ya se ha pronunciado en esta línea.



Desde el Gobierno se considera "muy positivo" que ahora se vaya a afrontar este asunto juntos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se asegura que se está estudiando este problema "en profundidad".



EL GOBIERNO PROPONDRÁ MEDIDAS CONCRETAS



Es más, han añadido las fuentes, que el Gobierno "va a proponer medidas concretas a sus socios", entre ellas "la puesta en marcha de un sistema que ayude a emparejar capacidades latentes en distintos países".



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado durante la Cumbre Iberoamericana de Andorra hace dos semanas que estaba preparando una propuesta sobre patentes. Fuentes de Moncloa han indicado a Europa Press que la propuesta aún no ha sido presentada, pero se hará "en próximas fechas".



Entonces, Sánchez dijo que le parecía "relevante" debatir sobre este asunto y sostuvo que los derechos de propiedad intelectual "no pueden ser freno, tienen que ser una de las soluciones para garantizar la vacunación de la población mundial cuanto antes".



España quiere "liderar en el seno de la UE y de la OMC un debate sobre las patentes y sobre la accesibilidad equitativa y universal a la vacuna", aseguró, adelantando que el Gobierno "está trabajando ya en una propuesta que plantearemos a los miembros de la UE y en el seno de la OMC".



PROPUESTA DE ESPAÑA



Según el 'Spanish Non-Paper', la propiedad intelectual "no puede ser un obstáculo para acabar con la COVID-19 y garantizar el acceso equitativo y universal a las vacunas". Por lo tanto, la propuesta de España apuesta por alcanzar un consenso sobre la exención temporal de determinadas obligaciones de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en respuesta a la Covid-19 en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Mientras tanto, España cree que se deben activar y poner en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para promover e incentivar acuerdos de licencias voluntarias.



De cara a futuras emergencias sanitarias, Sánchez propondrá en la Cumbre la creación de un grupo de trabajo en la OMC, en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la OMS, "para proponer la adaptación de las normas mundiales sobre los derechos de propiedad intelectual, en particular las flexibilidades del ADPIC, a las necesidades de la lucha contra las pandemias mundiales".



España también señala la necesidad de medidas específicas para facilitar el comercio. "Todos los países deberían comprometerse a reducir o eliminar todos los obstáculos al comercio, incluidos los derechos de importación y las prohibiciones de exportación, a lo largo de la cadena de valor de fabricación que abarca tanto las vacunas como los componentes necesarios para producirlas", recoge el documento, que añade que la OMC "podría recibir el mandato de informar periódicamente sobre las medidas restrictivas del comercio aplicadas por los países a las vacunas y sus componentes".



Para acelerar la distribución, España considera que las contribuciones, tanto financieras como no financieras, a COVAX deben aumentar con el objeto de garantizar que el fondo pueda operar de manera "oportuna y eficiente".



"Podría establecerse una alianza público-privada entre las compañías aéreas, los estados organizaciones internacionales como la OMS, OPS y UNICEF, y otras partes interesadas, como GAVI, para promover la distribución de vacunas y suministros", desliza el 'Non Paper', que también explica que esta iniciativa "tendría en cuenta la relativa falta de actividad en el sector del transporte aéreo". Por extensión, la propuesta vaticina que la distribución de vacunas a nivel mundial podría contribuir a la reactivación del sector aéreo.



El pilar del conector de los sistemas de salud del Acelerador ACT debería, según España, "reforzarse para crear las capacidades necesarias de procesamiento, almacenamiento, distribución y administración de la vacuna en todo el mundo, especialmente en entornos frágiles".