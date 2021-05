El venezolano Altuve celebra sus 31 años con jonrón y triunfo sobre Yanquis

El segunda base de los Astros de Houston, José Altuve (C) EFE / EPA / JASON SZENES

Nueva York, 6 may (EFE).- En el día de su cumpleaños número 31 el segunda base venezolano José Altuve respondió este jueves a las burlas de los fanáticos con un cuadrangular de tres carreras que abonó a la victoria de los Astros de Houston por 7-4 sobre los Yanquis de Nueva York.

La víctima del poder del venezolano fue el relevista Chad Green en la octava entrada y con el triunfo los Astros evitaron una barrida de los Yanquis en tres partidos.

El campocorto venezolano Gleyber Torres hizo una carrera atrevida para los Yanquis al anotar desde la primera base con un sencillo dentro del cuadro, pero no fue suficiente para alargar la racha ganadora de los Bombarderos del Bronx, que paró en cinco triunfos.

El bateador designado cubano Yordan Álvarez conectó un par de jonrones en solitario ante su excompañero, el abridor Gerrit Cole, quien entregó una ventaja de 3-2 a Green (0-3) al comenzar el octavo.

Después de que Torres acercó a los Yanquis a una carrera en la mitad inferior, el receptor puertorriqueño Martín Maldonado aportó un jonrón de dos carreras ante el relevista Justin Wilson en la novena, poniendo fin a una racha de 75 apariciones en el plato sin una impulsada.

Green comenzó su propio problema al llevar al jardinero Kyle Tucker a primera. El emergente cubano Aledmys Díaz alcanzó con un sencillo al tercera base Gio Urshela, y Tucker tomó la antesala cuando el pelotero colombiano pasó primero por un error.

Maldonado se ponchó para dejar el puesto a Altuve, abucheado en voz alta durante toda la serie por los fanáticos que pudieron expresar su enojo directamente con los Astros desde que se expuso su escándalo de robos de señales camino hacia el título de la Serie Mundial 2017.

Altuve se había ido 1 de 11 sin carreras impulsadas en la serie cuando hizo contacto a un lanzamiento de 3-2 a más de 150 kilómetro por hora a la altura del hombro y lo condujo por encima del marcador del jardín izquierdo para una ventaja parcial de 5-3.

Luego llegó la carrera excepcional de Torres, pero el protagonismo final sería para su compatriota que silenció a los "irrespetuosos" seguidores de los Yanquis y le dio una gran victoria a los Astros, cargada de reivindicación, celebración y triunfo.

El relevista Alex Scrubb (1-0) lanzó un séptimo perfecto y Pressly sacó seis outs para su quinto salvamento. Houston volvió a subir por encima de .500 con marca de 16-15.

Los seguidores de los Yanquis mantuvieron carteles críticos y abuchearon a los Astros durante toda la serie, la ira persistió por el escándalo de robo de señales que reveló que Houston tenía una cámara de vídeo en el campo durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana que en el 2017 les ganó el equipo de Houston.

El bateador designado Giancarlo Stanton pegó un jonrón solitario en la tercera entrada y el jardinero izquierdo Clint Frazier aportó otro cuadrangular de dos carreras en la cuarta ante el abridor Lance McCullers Jr, que se fue sin decisión.

Después de ponchar a 62 en sus primeras seis salidas, Cole abanicó solo cuatro en siete entradas, la menor cantidad desde una salida interrumpida por la lluvia contra Filadelfia el 3 de agosto pasado en su debut en casa de los Yanquis.

No dio bases por bolas en su cuarta apertura consecutiva y permitió cinco imparables ante su exequipo con el que ganó la Serie Mundial y también participó en el escándalo de las señales, pero él ya tiene el perdón de los fanáticos de los Yanquis.

Esta fue la primera vez que Cole se enfrentó a los Astros desde que los dejó después de la Serie Mundial del 2019.

El segundo jonrón de Álvarez del partido aterrizó en la red sobre Monument Park en el jardín central y fue el sexto partido en su carrera profesional en la que tiene al menos dos cuadrangulares.

McCullers había lanzado las últimas cuatro entradas de la victoria de Houston en el séptimo juego sobre los Yanquis en el 2017, combinándose con Charlie Morton en un triple y lanzando bolas de quiebre de manera memorable en sus últimos 24 lanzamientos.

Ahora a un año y medio de la cirugía de Tommy John, McCullers permitió tres carreras, seis imparables y cuatro bases por bolas en seis entradas.