El FMI apoya un "consenso más amplio" para la reforma fiscal en Colombia

Washington, 6 may (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó este miércoles la decisión del Gobierno de Colombia de buscar "un consenso más amplio" en torno a una nueva reforma fiscal, después de las protestas que han dejado al menos 11 muertos confirmados (cifra que sería de entre 24 y 31, según distintas fuentes) y 800 heridos.

En su rueda de prensa quincenal, el portavoz del FMI, Gerry Rice, afirmó que el organismo "da la bienvenida al llamamiento del presidente colombiano, Iván Duque, de crear un consenso más amplio sobre las políticas que ayuden a preservar el importante gasto social y el apoyo en la lucha contra la pandemia".

Todo ello, agregó, "a la vez que se asegura la resistencia de la economía".

Rice remarcó que, no obstante, el Fondo esperará hasta que "ese proceso de consulta sea completado y surjan propuestas concretas" para dar su opinión al respecto.

Las protestas, que llevan ya una semana en Colombia y que comenzaron por el rechazo ciudadano a un ambicioso proyecto de reforma fiscal, han abierto una crisis en el Gobierno de Duque, que está buscando con urgencia salidas para evitar "la incertidumbre financiera".

La crisis de la reforma tributaria le costó el cargo al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su sucesor, José Manuel Restrepo, un economista ortodoxo, tendrá el desafío de recuperar la economía sin haber superado aún la pandemia.

Restrepo ya ha indicado que el nuevo proyecto de reforma será más modesto y, a diferencia del anterior, no propondrá el aumento del IVA (del 19 %) para bienes y servicios para no afectar a "sectores sensibles", como las clases media y baja, ni se ampliará la base tributaria con los que menos ganan.

Según las últimas previsiones económicas del FMI, divulgadas en abril, la economía colombiana crecerá un 5,1 % este año tras la contracción del 6,8 % registrada en 2020.