EE.UU. ve posible entendimiento en las próximas semanas sobre el acuerdo con Irán

Vista del enviado especial de EE.UU. para Irán, Robert Malley (i), a su llegada a una de las rondas de negociación sobre el pacto nuclear, en Viena. EFE/Christian Bruna/Archivo

Washington, 6 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos afirmó este jueves que ve posible que "haya un entendimiento mutuo" con Irán en las próximas semanas sobre el acuerdo nuclear, en el marco del proceso de negociación multilateral, en el que Washington participa a través de intermediarios.

En una llamada con periodistas, un funcionario de alto rango del Departamento de Estado se mostró optimista sobre un posible acercamiento de posturas con Irán, aunque matizó que "eventualmente" depende de las decisiones políticas que adopte Teherán.

"Es factible porque no tiene mucha ciencia, no se trata de inventar un acuerdo nuevo, es reactivar el que ha sido socavado durante los últimos años, por lo que es absolutamente posible obtener un acuerdo mejor antes de las elecciones" en Irán, previstas para el 18 de junio, remarcó el responsable.

Aun así, la fuente aclaró que por el momento no se ha alcanzando ningún acuerdo sobre ningún punto en concreto y prefirió hablar de "una convergencia" con Irán sobre varios asuntos.

En ese sentido, precisó que EE.UU. ha dejado claro qué medidas está dispuesto a adoptar para volver a cumplir con el pacto nuclear, conocido por su siglas en inglés JCPOA, en lo que se refiere a aliviar las sanciones impuestas sobre la República Islámica, a cambio de que Irán cumpla con sus "obligaciones nucleares".

Sobre las sanciones, el funcionario indicó que el Gobierno de Joe Biden no está cuestionando las pruebas sobre las que la Administración del expresidente Donald Trump se basó para imponerlas.

"Lo que nos estamos cuestionando es si son coherentes con el regreso al JCPOA y nuestra evaluación es que el retorno al cumplimiento del JCPOA sirve a nuestro interés de seguridad nacional", zanjó.

Trump retiró a EE.UU. del pacto nuclear en 2018, pero su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, se ha mostrado dispuesto a negociar con Teherán y el resto de países firmantes del acuerdo.

El JCPOA, suscrito en julio de 2015 por Irán y seis grandes potencias (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) limita el programa nuclear iraní a cambio de alivios económicos, con el objetivo de evitar que la República Islámica se hagan con armas nucleares.

Tras la marcha de EE.UU. el pacto se había debilitado en los últimos años ante las violaciones por parte de Irán de algunas partes del acuerdo.

Biden desea volver al acuerdo, pero exige antes el pleno cumplimiento iraní de sus obligaciones, lo que Teherá condiciona a que primero EE.UU. levante sus sanciones.

Las negociaciones multilaterales comenzaron el 2 de abril en Viena para que EE.UU. regrese al arreglo y que Irán vuelva a cumplirlo.