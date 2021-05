EEUU cambia su postura y pide renunciar a las patentes de las vacunas anti-COVID

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso sobre el estado de su Plan de Rescate Americano desde el Comedor de Estado en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, 5 de mayo de 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

Por Andrea Shalal, Jeff Mason y David Lawder

WASHINGTON, 5 may (Reuters) - El presidente estadounidense Joe Biden apoyó el miércoles la renuncia a las patente de las vacunas contra la COVID-19, cediendo a la creciente presión de legisladores demócratas y de más de 100 países, pero enfadando a las empresas farmacéuticas.

Biden expresó su apoyo a la exención, un cambio radical con respecto a la posición anterior de Estados Unidos, en declaraciones a los medios de comunicación, seguidas rápidamente por una declaración de su principal negociadora comercial, Katherine Tai, que respaldó las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio.

"Se trata de una crisis sanitaria mundial, y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias", dijo Tai en un comunicado, en medio de la creciente preocupación de que los grandes brotes en la India puedan permitir el aumento de las cepas resistentes a las vacunas del virus mortal, socavando la recuperación mundial.

Las acciones de los fabricantes de vacunas Moderna Inc y Novavax Inc cayeron varios puntos porcentuales, aunque las acciones de Pfizer Inc cayeron sólo ligeramente.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la medida de Biden de "momento monumental" en la lucha contra la COVID-19 en su cuenta de Twitter, y dijo que reflejaba "la sabiduría y el liderazgo moral de Estados Unidos."

Las empresas farmacéuticas que trabajan en las vacunas han registrado fuertes aumentos de ingresos y beneficios durante la crisis. El mayor grupo de presión de la industria advirtió que la medida sin precedentes de Biden socavaría la respuesta de las empresas a la pandemia y comprometería la seguridad.

Una fuente de la industria farmacéutica dijo que las empresas estadounidenses lucharían para asegurar que cualquier exención acordada fuera lo más estrecha y limitada posible.

El analista de Robert W. Baird, Brian Skorney, dijo que creía que la discusión sobre la exención equivalía a un acto de grandilocuencia por parte de la Administración Biden y que no daría lugar a un cambio importante en la ley de patentes.

"Soy escéptico sobre la posibilidad de que tenga algún tipo de impacto más amplio a largo plazo en la industria", dijo.

Biden respaldó una exención durante la campaña presidencial de 2020 en la que también prometió volver a comprometerse con el mundo después de cuatro años de relaciones polémicas entre el expresidente Donald Trump y los aliados de EEUU. Biden se ha visto sometido a una presión cada vez mayor para que comparta el suministro de vacunas y la tecnología de EEUU para luchar contra el virus en todo el mundo.

Su decisión se produce en medio de un brote devastador en la India, que representó el 46% de los nuevos casos de COVID-19 registrados en todo el mundo la semana pasada, y los signos de que el brote se está extendiendo a Nepal, Sri Lanka y otros vecinos.

(Información de Andrea Shalal, Jeff Mason y David Lawder; información adicional de Steve Holland, Michael Erman, Patricia Zengerle y Stephanie Nebehay; edición de Peter Cooney)