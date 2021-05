Dow Jones cierra en un récord tras alentador reporte de subsidios de desempleo en EEUU

IMAGEN DE ARCHIVO. La bandera de Estados Unidos se ve en un edificio en Wall Street, en el distrito financiero de Nueva York, EEUU. Noviembre 24, 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Por Shreyashi Sanyal y Krystal Hu

(Reuters) - El Promedio Industrial Dow Jones cerró el jueves en un máximo histórico, impulsado por un reporte semanal de solicitudes de subsidio de desempleo, mientras que las acciones de los fabricantes de vacunas bajaron luego que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó planes para suspender las patentes de las inoculaciones para el COVID-19.

* Impulsado por Apple Inc., el S&P 500 subió después de que un informe del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo estatales sumaron 498.000 en la semana terminada el 1 de mayo, en comparación con las 590.000 de la semana anterior.

* Los inversores esperaban la publicación el viernes de un informe más completo sobre las nóminas no agrícolas para tener pistas sobre la fortaleza del mercado laboral y, potencialmente, sobre la postura monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* "Los inversores están alentados por las bajas tasas de interés y el estímulo que el gobierno está dando a la economía", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

* Las empresas farmacéuticas cayeron después de que la Casa Blanca dijo que Biden tomó la decisión de respaldar una propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para el COVID-19.

* Las acciones de Pfizer Inc, Moderna Inc y Novavax Inc, todas ellas implicadas en la fabricación de las vacunas COVID-19, bajaron. Johnson & Johnson se mantuvo casi sin cambios.

* El índice de biotecnología del Nasdaq perdió un 0,4%.

* Microsoft Corp, Apple y Amazon.com Inc subieron más de un 1%.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,93% a 34.548,53 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 0,82% a 4.201,62 unidades. El Nasdaq sumó un 0,37%, a 13.632,84 puntos.

