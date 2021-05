Desconecta.- Esta pareja de jubilados fabrica su propio horno de ahumado casero con un viejo archivador

06/05/2021 Esta pareja de jubilados fabrica su propio horno de ahumado casero con un viejo archivador. MADRID, 6 may. (EDIZIONES) A Gill y Jeremy Snowdon, ambos de 65 años, de Marlow, Buckinghamshire, Reino Unido, tienen un horno ahumador casero fabricado por ellos mismos a partir de un viejo archivador que encontraron abandonado, y desde entonces sus platos han mejorado en sabor. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - GILL SNOWDON



A Gill y Jeremy Snowdon, ambos de 65 años, de Marlow, Buckinghamshire, Reino Unido, tienen un horno ahumador casero fabricado por ellos mismos a partir de un viejo archivador que encontraron abandonado, y desde entonces sus platos han mejorado en sabor.



A la pareja se le ocurrió la idea después de visitar visitó Smoky Jo's en Shap (Cumbria), donde asistieron a un curso en el que aprendieron a ahumar alimentos ellos mismos con todo tipo de aparatos, entre ellos un archivador.



https://www.youtube.com/watch?v=ZkbzYE9hDtU



Decididos a meterse de lleno en el proyecto, la pareja transformó un viejo archivador que encontraron abandonado a las afueras de una oficina en un horno de ahumado perfectamente funcional.



El horno está hecho con cuatro cajones, cada uno de ellos tiene sus propias bandejas de horno y funciona quemando viejos periódicos y ramas de árboles secas en el cajón inferior



"Una vez en salmuera, la carne, pescado y aves se ahúman en caliente durante unas horas dependiendo de su tamaño y de si tiene o no espinas", explicó Gill a Yahoo News. "No es una ciencia exacta, así que eso lo hace más divertido", añadió.



De momento, Gill y Jeremy ha utilizado el ahumador para perfeccionar platos como mejillones, salmón, faisán, pollo, pato real y ajo.



Su invento ha causado furor en Facebook después de que la pareja publicara un vídeo del horno ahumador en pleno rendimiento.