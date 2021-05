Degradan a anaranjado el nivel de alerta por peligro del volcán La Soufriere

San Juan, 6 may (EFE).- El Gobierno de San Vicente y las Granadinas degradó este jueves del nivel de alerta rojo a anaranjado, el tercero de mayor escala, el comportamiento del volcán La Soufriere, activo desde el 9 de abril pasado.

Es la primera vez que el Gobierno caribeño ubica el nivel de alerta en anaranjado desde que a finales de diciembre pasado lo elevaron de amarillo a anaranjado, cuando el volcán comenzó a lanzar magma.

La alerta naranja supone que existe un alto nivel de sismos en la zona o la erupción de gases, o ambos sucesos al mismo tiempo.

A este nivel, las erupciones podrían ocurrir dentro de las próximas 24 horas de la advertencia.

Ante ello, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, indicó que las personas que residen en la zona de alerta naranja podrán regresar a sus residencias, aunque alertó a la ciudadanía a no visitar las zonas que aún están en nivel rojo, al menos que tengan algún permiso de las autoridades.

Así, mencionó las zonas de Chateaubelair y Fitz Hughes, como dos de las que aún no podrán visitarse debido a que las autoridades continúan con la limpieza de las cenizas lanzadas por el volcán.

Según afirmó Gonsalves, estas zonas han sido declaradas como "peligrosas", según los seismólogos y el director de la Organización Nacional para el Manejo de Emergencias.

Gonsalves, por otra parte, informó que los servicios de agua potable y electricidad fueron restablecidos hasta Richmond, en la costa noroeste del territorio caribeño.

El nivel de alerta roja se había elevado el 8 de abril pasado, cuando las autoridades ordenaron la evacuación de los habitantes, 15 horas más tarde de que el volcán entrara en erupción.

La alerta roja implica que una erupción está en progreso u ocurre sin advertencia previa.

La última vez que el volcán La Soufriere tuvo una erupción fue el 22 de abril.

Por su parte, el seismólogo Roderick Stewart, a cargo del equipo de vigilancia, agregó que el volcán se ha mantenido "en silencio" las pasadas 24 horas.

"Por el momento no debería de haber nadie en la zona roja llevando a cabo ningún tipo de recuperación, por lo que esa área debe estar fuertemente custodiada", indicó Stewart.

Stewart afirmó además que su equipo de expertos continuará investigando la actividad volcánica.

El experto dijo que ha escuchado rumores de que un grupo de personas se encuentran en Sandy Bay, una comunidad dentro de la zona roja en la costa noreste de la isla.

"Me sorprende porque se supone que no haya nadie allí, al menos que sean funcionarios", sostuvo.