David Villa, nuevo director general del club indio Odisha FC

El Odisha FC, un club de la primera división del fútbol indio, anunció este jueves la contratación del exatacante español David Villa (39 años) como director general.

Villa, que terminó su carrera como jugador en 2019, disputó 98 partidos con la selección española, con la que se proclamó campeón de Europa y del mundo.

"Intento aportar mi experiencia. Obviamente, no he jugado en la India, pero he jugado al fútbol durante veinte años como profesional y antes en las categorías de formación", explicó el jugador asturiano.

El Odisha FC, con sede en la ciudad de Bhubaneswar (este), terminó último en la Super League india la pasada temporada pero no descendió al tratarse de una liga cerrada.

En LaLiga española, Villa brilló con las camisetas de Valencia, Atlético de Madrid y Barcelona, consiguiendo tres títulos de campeón de España y una Liga de Campeones.

También tuvo experiencia en el fútbol de Estados Unidos, Australia y Japón.

