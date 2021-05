06/05/2021 Cultura.- Terrorífico tráiler final de Un lugar tranquilo 2, que llega a los cines el 18 de junio. Llega el tráiler final de 'Un lugar tranquilo 2'. La espera ha terminado y la secuela del aplaudido filme de terror de 2018 se estrenará en cines este 18 de junio. Esta entrega mostrará a la familia Abbott que las temibles criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas que hay en el exterior. CULTURA PARAMOUNT PICTURES



Llega el tráiler final de 'Un lugar tranquilo 2'. La espera ha terminado y la secuela del aplaudido filme de terror de 2018 se estrenará en cines este 18 de junio. Esta entrega mostrará a la familia Abbott que las temibles criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas que hay en el exterior.



"Hay personas hay fuera que merece la pena salvar", dice Evelyn, de nuevo interpretada por Emily Blunt, en este adelanto que cuenta también con la presencia de Cillian Murphy, el protagonista de Peaky Blinders que es el gran fichaje de esta secuela. Una continuación en la que, tal y como avisa el tráiler, "el silencio ya no es suficiente".



Escrita y dirigida por John Krasinski, protagonista y realizador de la primera parte, esta continuación sigue las consecuencias de los fatales acontecimientos que vivió el clan en la anterior entrega. La lucha por sobrevivir de Evelyn y sus hijos, Regan y Marcus. Al conocer a otro superviviente, Emmett les hará ver que las otras amenazas son igual de peligrosas que las bestias orientadas por el ruido.



El estreno de 'Un lugar tranquilo 2' marca el regreso de Paramount Picures a los cines. Desde el estallido de la pandemia, la última cinta del estudio en llegar a sala fue 'Sonic, la película', cuyo lanzamiento fue anterior a los confinamientos de marzo. El filme de terror fue uno de los primeros perjudicados por el COVID-19, puesto que su estreno estaba previsto para mediados de marzo del año pasado.



A pesar de la promoción hecha, Paramount decidió mantener los derechos del filme y no lanzarlo en plataformas en streaming. Su estreno se pospuso a septiembre del año pasado, para posteriormente retrasarlo a abril de este y, luego, a septiembre. Finalmente, la compañía optó por adelantar su lanzamiento a junio, convirtiéndose en uno de los blockbusters de la temporada veraniega.



Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe regresan como protagonistas, además de la aparición de John Krasinski mediante escenas de flashbacks. Cillian Murphy se une a esta secuela, junto con Djimon Hounsou.