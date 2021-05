Cultura.- La secuela de Joker de Joaquin Phoenix sigue en marcha

30/12/2019 Joaquin Phoenix como Joker CULTURA WARNER BROS.



Tras el éxito de Joker en 2019, no tardaron en surgir rumores sobre una secuela. Aunque el director Todd Phillips desveló que había tenido conversaciones sobre el rodaje de una posible secuela con Warner Bros, el proyecto nunca llegó a confirmarse. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que Joaquin Phoenix volverá a meterse en la piel de Arthur Fleck.



Según informa The Hollywood Reporter, Joker 2 continúa en desarrollo. Si bien el artículo se centra principalmente en la película sobre el nuevo Superman, para la que el estudio estaría buscando un director y un protagonista negros, hay una mención a la secuela de Joker como uno de los próximos proyectos del estudio. Sin embargo, por el momento no hay confirmación oficial por parte de la compañía.



Pese a que Joker se concibió como una película independiente sin secuelas y sin conexiones con otras películas del Universo DC, la cinta deja la puerta abierta a una continuación. El filme termina con Arthur en el manicomio de Arkham, aparentemente escapando de una sesión de terapia y dejando rastros de sangre a su paso. Además, Joker revela la conexión del personaje protagonista con la familia Wayne e incluye incluso una escena en la Arthur (Phoenix) conoce a un joven Bruce Wayne, lo que podría dar pie a una historia de venganza.



El pasado mes de septiembre Daily Mirror aseguró que Warner había ofrecido 50 millones de dólares a Phoenix por volver a dar vida a Arthur no solo en una secuela, sino también en una posible tercera entrega. "Todavía se está negociando, pero se están escribiendo los guiones y Joaquin está muy comprometido con eso", dijo una fuente al tabloide.



"Planean hacer dos secuelas en los próximos cuatro años, con un compromiso a largo plazo con Joaquin y su director, Todd Phillips, y el productor Bradley Cooper. Se trata de lograr que Joaquin acepte los términos y el mayor sueldo de su carrera de lejos", agregó el informante.



Joker se estrenó en 2019 y amasó más de 1.000 millones en la taquilla mundial. Además de Phoenix, el reparto del filme contó con Zazie Beetz, Robert DeNiro, Frances Conroy, Brett Cullen, Marc Maron, Shea Whigham y Bill Camp, entre otros. La película también se convirtió en un éxito de crítica y le valió el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores a Phoenix.