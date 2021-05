Cuba acumula más de 112.000 casos de covid-19

Un vendedor de helados recorre la calle Obispo, en La Habana (Cuba). EFE/ Yander Zamora

La Habana, 6 may (EFE).- Cuba acumula hasta el momento 112.714 casos de la covid-19 y 701 muertes tras notificar 1.060 contagios y 7 fallecidos en las últimas 24 horas, reportaron este jueves las autoridades sanitarias del país.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) comunicó en su reporte diario sobre la situación epidemiológica que se realizaron 22.818 pruebas para detectar los nuevos positivos al coronavirus.

Del total de este jueves (1.060) solo 35 personas tienen la fuente de infección en el extranjero y el resto corresponde a la transmisión autóctona de la enfermedad, según el Minsap.

La cantidad de ingresados en los hospitales cubanos sigue elevada con 21.253 pacientes, de los cuales 5.548 son casos activos y 3.323 sospechosos. De ellos, 48 están reportados como críticos y son 72 graves.

Por provincias, la mayoría de los enfermos de la jornada se distribuyeron en La Habana (636), la oriental Santiago de Cuba (70) y la central Camagüey (57).

En la capital cubana hay un toque de queda nocturno y permanecen cerrados los centros educativos, restaurantes, bares y playas, pero la escasez por la crisis económica obliga a las personas a salir a la calle para comprar productos básicos.

Esto dificulta la contención del coronavirus en La Habana, ciudad de 2,2 millones de habitantes.

Cuba desarrolla cinco posibles vacunas anticovid, de las cuales una -Abdala- ya terminó la aplicación de dosis como parte de la última fase de sus ensayos clínicos, que se iniciaron en marzo en la zona oriental.

El otro proyecto avanzado es Soberana 02, que sigue en la etapa final de los estudios para evaluar su eficacia.

También están en marcha "estudios de intervención controlada" en la capital cubana y la región oriental para administrar de forma masiva esas dos fórmulas aún cuando no tienen la autorización de uso de emergencia o registro.

Cuba no forma parte del mecanismo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud para que los países de ingresos medios y bajos accedan a vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.