Costa Rica marca récord de hospitalizados en su peor momento de la pandemia

Un funcionario de la salud permanece en la entrada del hospital San Juan de Dios en San José. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 5 may (EFE).- Las autoridades de Costa Rica contabilizan este miércoles 1.123 personas hospitalizadas por covid-19, de las cuales 405 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, en lo que se convierte en el peor momento de la pandemia en el país centroamericano, que tiene sus centros médicos saturados.

El reporte de diario de este miércoles indica que el país sumó 2.555 casos nuevos, la tercera cifra más elevada en lo que va de la pandemia, y apenas la cuarta vez en la que se supera la barrera de los 2.000 contagios en un día. Además, este miércoles se contabilizaron 16 muertes.

Los tres primeros meses del 2021 este país estuvo en una meseta de alrededor de 400 casos por día, pero enfrenta en la actualidad una tercera ola de contagios surgida después de las vacaciones de Semana Santa, en las que las autoridades no establecieron restricciones y se observó gran cantidad de personas en sitios turísticos.

Desde el inicio de la segunda quincena de abril Costa Rica comenzó a registrar números por encima de 1.000 casos por día y alcanzó picos de 2.434 casos el miércoles 28; 2.781 el jueves 29 y 2.609 el viernes 30, y hoy ha regresado a ese rango con 2.555

Las 1.123 personas hospitalizadas es el número más alto en lo que va de la pandemia, al igual que las 405 personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos este miércoles.

El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, y el gerente médico de la institución, Mario Ruiz, dijeron a primera hora del día que la capacidad hospitalaria del país estaba al tope y que se están haciendo esfuerzos para habilitar más espacios para los pacientes con covid, pues la situación es crítica.

Según dijo Macaya, el 20 % de las camas de toda la red de hospitales del país está ocupada por pacientes con covid-19.

Según los datos de la CCSS, en los últimos días se están haciendo traslados de pacientes debido a su nivel de complejidad cada 24 minutos en promedio y que incluso hay listas de espera de personas que requieren pasar a una nivel de atención más avanzado.

Para intentar doblar esta curva, el Gobierno estableció un cierre de actividades no esenciales de atención al público entre el 3 y el 9 de mayo en el centro del país, donde se ubican las principales ciudades y que es donde se ha registrado la mayor cantidad de casos de esta nueva ola de contagios.

Según los expertos, debido al periodo de incubación del virus, los resultados de esta medida no se verán hasta dentro de un par de semanas.

Al lunes 3 de mayo, en este país de 5 millones de habitantes se habían aplicado un total de 950.252 dosis de la vacuna contra la covid-19. En total 345.153 personas tienen esquemas de vacunación completos, es decir, que han recibido las dos dosis.

La tasa nacional de aplicación de vacunas contra la covid-19 es de 18,40 por cada 100 habitantes.

El país acumula 260.535 casos y 3.326 personas fallecidas a lo largo de la pandemia.