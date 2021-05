Coronavirus.-Multado el ex primer ministro de Malasia Nayib Razak por violar las restricciones impuestas por la pandemia

BANGKOK, 6 (DPA/EP)



El ex primer ministro de Malasia Nayib Razak ha sido multado este jueves con 3.000 ringgits (unos 600 euros) por violar las normas impuestas en el país asiático para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19.



En concreto, Nayib no proporcionó su temperatura corporal ni detalló sus contactos cuando entró en un restaurante de la capital, Kuala Lumpur, según ha explicado la Policía de la ciudad.



Por su parte, el propietario del restaurante ha sido multado con 10.000 ringgits (más de 2.000 euros) por no asegurar el cumplimiento de las normas, que con Nayib no se aplicaron de la misma forma que con el resto de clientes.



"Las personas normales y yo seremos investigados por la Policía y multados, pero si los ministros violan las normas, no sé", ha lamentado el propietario.



Varios ministros malasios han violado las normas impuestas por la pandemia desde que el Gobierno impuso el primer confinamiento para frenar su expansión, en marzo del año pasado. Por ejemplo, el ministro de Materias Primas levantó polémica al no guardar la cuarentena obligatoria para viajeros después de regresar de Turquía en julio.



Nayib está condenado por corrupción y abuso de poder. El proceso de apelación de la condena tendría que haber terminado este miércoles, pero se ha visto retrasado después de que uno de sus abogados se haya visto obligado a guardar cuarentena por exposición a la COVID-19. Las audiencias por otro caso abierto contra el ex primer ministro, que tendrían que haberse celebrado el lunes y el martes, también se pospusieron.



Por su parte, durante la jornada, uno de sus abogados ha declarado a la prensa local que otro juicio contra Nayib, esta vez por blanqueo de capitales durante los nueve años que ostentó el cargo de primer ministro, comenzará en agosto.