Coronavirus.- El presidente de Filipinas se disculpa por vacunarse con un fármaco no autorizado en el país

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se ha disculpado por haberse vacunado con un fármaco producido en China no autorizado por el momento en el país asiático, al tiempo que ha pedido a Pekín que retire las mil dosis de Sinopharm que había donado a Manila.



"Lamentamos haber hecho las cosas por las que se nos critica. Aceptamos la responsabilidad", ha señalado Duterte, quien ha hecho hincapié en que se vacunó por "decisión de su doctor". El presidente filipino se vacunó el lunes, tras semanas de especulaciones sobre si lo haría en público para fomentar la confianza.



Sin embargo, el mandatario ha sido criticado por elegir un fármaco cubierto por un permiso especial y por el momento no autorizado en el país, sin que la Administración de Alimentos y Medicamentos filipinas haya empezado siquiera a procesar la petición de Sinopharm.



"Lo lamentamos. Están en lo correcto, nosotros estamos equivocados", ha manifestado Duterte, en referencia a las críticas recibidas, según ha informado el diario 'The Philippine Star'. Por contra, ha incidido en que lo hizo por consejo de su médico y ha agregado que "a fin de cuentas, es mi vida".



Por otra parte, ha desvelado que ha trasldado a las autoridades chinas que pongan fin al envío de las vacunas de Sinopharm, dado que no tienen autorización. "Les he dicho que nos den (la vacuna) Sinovac, que es la que está siendo usada por todos", ha manifestado, en referencia a otra que sí tiene permiso de las autoridades.



La acción de Duterte se produce en un contexto en el que seis de cada diez filipinos dudan si administrarse o no la vacuna contra el coronavirus, alegando motivos de seguridad, según una serie de encuestas realizadas en febrero y marzo de este año de las que se hicieron eco los medios locales.