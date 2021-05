Comienza el rodaje de la segunda temporada de “El internado: Las Cumbres”

Imagen cedida por Amazon Prime Video de la segunda temporada de 'El Internado Las Cumbres'. SOLO USO EDITORIAL

Madrid, 6 may (EFE).- El rodaje de la segunda temporada de “El internado: Las Cumbres”, que no se estrenará hasta el próximo año, ya ha comenzado según ha informado este jueves Amazon Prime Video.

La segunda temporada de 8 episodios, inspirada en la icónica franquicia de “El internado”, ha comenzado su rodaje en la comunidad de Navarra (norte) bajo la dirección de Denis Rovira ("El Internado: Las Cumbres" T1, "La Influencia") y Mikel Rueda ("El doble más quince", "Veneno") y contará con las incorporaciones al reparto de Irene Anula, Nicolas Cazale, Annick Weerts, Alberto Berzal, Asier Hernández y Clara Galle.

Producida por The Mediapro Studio y Atresmedia Studios (Buendía Estudios), "El Internado: Las Cumbres" está protagonizada por Asia Ortega, Albert Salazar, Carlos Alcaide, Claudia Riera, Daniela Rubio, Paula del Río, Gonzalo Díez y Daniel Arias, entre otros, y se estrenó en Prime Video el pasado 19 de febrero en más de 200 países.

A lo largo de sus ocho primeros capítulos, los espectadores pudieron conocer la historia de un grupo de adolescentes rebeldes y problemáticos que viven en un internado, ubicado junto a un antiguo monasterio, bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro, que les prepara para su reinserción en la sociedad.

Esta segunda temporada arrancará tras el motín que sucedió a la muerte de Elías, que indignó a la directora, quien ahora impone una disciplina incluso más fuerte que la que ya regía en el centro. Además, tras la muerte de Rita, ya nadie duda de que un asesino en serie, un supuesto imitador del Nido del Cuervo, es el responsable de los crímenes.