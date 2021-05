Ciencia.-Blue Origin subasta plaza en su primer vuelo espacial el 20 de julio

06/05/2021 Técnico de Blue Origin dentro de la cápsula New Shepard POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA BLUE ORIGIN



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Blue Origin ha programado para el 20 de julio el primer lanzamiento tripulado de su cápsula suborbital de uso turístico New Shepard y subasta en Internet uno de sus seis asientos.



El monto de la oferta ganadora, que se licitará el 12 de junio, se donará a la fundación de Blue Origin, Club for the Future, para inspirar a las generaciones futuras a seguir carreras científicas y tecnológicas y ayudar a inventar el futuro de la vida en el espacio.



New Shepard, cuyo nombre honra a Alan Shepard, primer astronauta de Estados Unidos, ha volado 15 misiones consecutivas exitosas al espacio y de regreso por encima de la Línea Kármán --cien kilómetros de altitud-- a través de "un programa de vuelo meticuloso e incremental para probar sus múltiples sistemas de seguridad redundantes. Ahora es el momento de que los astronautas se suban a bordo", señala la compañía en un comunicado.



La nave está compuesta de un cohete y una cápsula en su parte superior. Ambos son reutilizables. El cohete regresa de forma controlada a tierra y la cápsula, dotada de granes ventanales panorámicos, lo hace en paracaidas.