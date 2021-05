China.- Un tribunal de Hong Kong suma una pena de diez meses de cárcel al activista Joshua Wong

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Hong Kong ha condenado este jueves a diez meses de cárcel al activista prodemocracia Joshua Wong por participar en una vigilia no autorizada el año pasado para conmemorar la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989, lo que se suma a otra pena que ya está cumpliendo en prisión.



Además de Wong, otros tres concejales distritales --Lester Shum, Tiffany Yuen Ka-wai y Jannelle Rosalynne Leung-- han sido condenados a cuatro meses de prisión en el caso de Yuen y Leung, y seis en el de Shum, por participar también en la misma manifestación, que tuvo lugar el 4 de junio del año pasado, informa 'South China Morning Post'.



La semana pasada, los cuatro se declararon culpables del delito de participar en una manifestación no autorizada, que tiene una pena de hasta cinco años de cárcel. Este jueves, el juez ha sentenciado que "desafiaron abiertamente la ley", con acciones "deliberadas y premeditadas", y que "el único factor atenuante es su declaración de culpabilidad".



A principios de abril, Wong ya recibió una sentencia adicional de cuatro meses por la concentración de miles de manifestantes el 5 de octubre de 2019 en las calles de Hong Kong con máscaras y mascarillas para protestar contra el Gobierno y la normativa que prohibió cubrirse la cara bajo la amenaza de penas de un año de cárcel y multas de más de 3.000 euros.



Asimismo, el ex dirigente del movimiento político desmantelado Demosisto está cumpliendo una condena de 13 meses y medio de cárcel por incitar y organizar una manifestación no autorizada en junio de 2019.