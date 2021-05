Carlos Sainz: "El domingo sentí que perdí una oportunidad"

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Montmeló (Barcelona), 6 may (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) explicó que "el domingo pasado" sintió que había perdido "una oportunidad" cuando finalizó en undécima posición en el Gran Premio de Portugal después de una carrera que catalogó como "nada buena".

"El domingo por la noche estuve pensando en la carrera y las cosas no funcionaron. Pero he tenido días para analizarlo conmigo mismo y con el equipo. Hemos sacado conclusiones para intentar hacerlo mejor este fin de semana en Barcelona", añadió en la rueda de prensa previa al GP de España que se celebrará en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

De cara a esta carrera, Sainz admitió estar especialmente "motivado" al tratarse del Gran Premio de casa, "pero como el año pasado es diferente porque no hay seguidores, y se dejan de vivir muchos momentos agradables".

Por otro lado, considera que el hecho de que esta temporada los tests de invierno no se hayan celebrado en Montmeló no repercutirá en la carrera: "Es un circuito que conozco muy bien, como la mayoría de los pilotos".