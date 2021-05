Bolsonaro da la bienvenida al brasileño que estuvo dos años detenido en Rusia

En la imagen un registro del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (c), en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 5 may (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este miércoles en Río de Janeiro a Robson Oliveira, quien trabajó para el futbolista Fernando Martins y fue recientemente indultado por Rusia tras dos años detenido bajo la acusación de tráfico de drogas.

Bolsonaro acudió hasta el aeropuerto internacional de Galeao, en Río, para dar la bienvenida personalmente a Oliveira, cuya situación despertó el interés del mandatario desde el año pasado y ha culminado hoy con su regreso a Brasil, tras negociar con el Gobierno de Vladímir Putin.

Oliveira fue arrestado por las autoridades rusas el 17 de marzo de 2019 por entrar a ese país con dos cajas de un medicamento que contiene metadona, sustancia considerada ilícita en Rusia -no en Brasil-, ante lo cual fue acusado de tráfico de drogas.

Entonces se desempeñaba como empleado particular del centrocampista brasileño Fernando Martins, quien por aquel entonces era jugador del Spartak de Moscú y a mediados de 2019 se marchó al Beijing Guoan chino, donde continúa.

La defensa de Oliveira siempre señaló que los medicamentos eran para el suegro de Fernando, aunque ni el futbolista ni la familia de este confirmaron esa versión.

El Gobierno de Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero de 2019, se interesó por el caso y no escatimó en esfuerzos diplomáticos para conseguir la liberación de Oliveira, lo que finalmente se concretó a través de un indulto concedido por Putin.

"La libertad, para nosotros, no tiene precio. Agradezco públicamente al presidente Putin y su Gobierno por haber firmado ese indulto, que es muy significativo para el pueblo brasileño", afirmó Bolsonaro, al lado de Oliveira y algunos de sus familiares.

El jefe de Estado también informó que Oliveira trabajará como chófer para el diputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), amigo personal del gobernante y uno de sus más fieles aliados en el Congreso.

Por su parte, Oliveira dijo sentir una "sensación de alivio" al estar de nuevo en Brasil.

"Nunca perdí (la esperanza) porque era inocente. Alguna cosa tenía que ocurrir. Fue muy, muy difícil allá. No hubo momento fácil", añadió en declaraciones a la prensa.