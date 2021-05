Blas Cantó ya tiene todo preparado para participar en Eurovisión

06/05/2021 BLAS CANTÓ. MADRID, 6 (CHANCE) Blas Cantó se despide antes de viajar a Róterdam para participar en Eurovisión y lo hace muy emocionado: "No queda nada, vamos a estar en esta edición muy emocionados por toda la gente que falta y no lo va a poder ver, desafortunadamente. Es un poco diferente a como nos hubiera gustado y me siento muy afortunado de formar parte de ello". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



En cuanto a cómo ha sido este último año, el cantante nos ha confesado que ha sido muy duro para él: "Muy difícil, ha sido el año más difícil de mi vida, pero me siento agradecido por la gente que ha estado cerca de mí. Me han ayudado muchísimo. Ha sido un año de dudas, te planteas tu vida, tu participación en el festival".



Ahora mismo, Blas se encuentra con más fuerza que nunca: "Estoy bien, muy contento. Me siento fuerte. Mi mensaje habla sobre la esperanza. Al final, pase lo que pase voy a estar y voy a quedarme" y asegura que la muerte de su abuela le ha marcado mucho: "No ha sido una pérdida cualquiera, mi abuela era mi todo, era mi madre, ella me ha criado, entonces pues, algunos me entienden y la verdad es que esto va para ella, no necesito nada más, ni premios, ni posiciones, ni dinero. Lo que necesito es a ella conmigo, pero tengo mi canción que es mi amuleto y va para ella".



Blas Cantó asegura que para él fue un orgullo cantar en el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Maravilloso, me sentí libre, como las alas al viento. La conocí hace muchos años y de alguna manera era un homenaje a su madre y a su historia" y asegura que sabe por lo que ha pasado la hija de la Jurado: "De alguna manera sí, he tenido cerca eso, no solo episodios como los que cuenta Rocío con su ex pareja, sino también amigas que están sufriendo cosas con sus hijas y lo entiendo. Hay quien dice que un hijo es un hijo y una madre es una madre, es eso".