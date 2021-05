Blades cree que la "violencia" policial provocó la furia del pueblo de Colombia

El cantante panameño Rubén Blades. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de Panamá, 6 may (EFE).- El cantautor panameño Rubén Blades cree que más allá de la inconveniente reforma fiscal que intentó poner el Gobierno de Iván Duque, ha sido "el nivel de violencia" de la Policía frente a manifestaciones públicas lo que ha provocado "la furia en la población" de Colombia.

"Aunque es comprensible el rechazo a cualquier imposición fiscal que afecte a negocios y/o al bolsillo del ciudadano colombiano en estos tiempos de desempleo masivo y estrechez económica, lo que más furia ha provocado en la población del país es el nivel de violencia demostrado en la respuesta de sus fuerzas policiales", escribió Blades en sus redes sociales.

El artista y exministro panameño de Turismo expresó que no cree que las autoridades de Colombia hayan "medido bien la indignación que causó la muerte en 2019 del joven Dilan Cruz, ni la de hace ocho meses atrás, del estudiante del derecho Javier Ordóñez, que murió luego de serle aplicada por agentes de la policía, de manera repetida, descargas eléctricas".

"Cuando ahora la protesta por el alza tributaria fue enfrentada por la fuerza policial con un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, la gente reaccionó de igual manera y el asunto empeoró al punto de provocar ya 24 muertes, cientos de heridos y de detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones y de víctimas alegando violencia sexual ejercida en su contra", dijo Blades.

("Existe en Colombia) un sector que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del Gobierno es a través de la fuerza y la militarización. Para este sector, las protestas son actos terroristas que deben ser dominados a sangre y fuego, de ser necesario", expresó el autor de "Pedro Navaja".

Por supuesto, aseveró el intérprete de "Decisiones", que estas situaciones "son aprovechadas por grupos políticos que buscan crear oportunidades aprovechando la circunstancia de caos".

"Por supuesto que entre la gente que protesta civilmente también encontraremos a quienes exhiben sus peores instintos, provocando más desorden y tragedia", comentó.

"Pero no perdamos de vista la responsabilidad que corresponde a quienes están supuestos a proteger y velar por el interés ciudadano (...) el Gobierno colombiano no debe tratar a su población con el rigor que caracteriza a una situación de combate contra la guerrilla", dijo el artista.

Ahora mismo, opinó Blades en su escrito, "lo necesario es que se reduzcan las tensiones y se establezca el tipo de conversación nacional que lleve a un mejor entrenamiento de la fuerza policial y que devuelva la confianza perdida de la ciudadanía a causa de sus excesos".

El descontento que desde hace nueve días mueve las protestas en las calles de Colombia, pese a que el Gobierno retiró la reforma tributaria que encendió la mecha de la indignación, desató la peor crisis social de la historia reciente del país, marcada por la violencia policial.

Las manifestaciones, en las que han muerto al menos 24 personas, cifra que la Fiscalía rebaja a 11, reflejan el hastío de la gente con las políticas del presidente Duque y por el desaire que, según los convocantes, su Gobierno le ha hecho a las peticiones hechas por los sindicatos en las protestas de noviembre de 2019.

"Con testigos presenciales y verificación digital de videos, hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes (en Colombia). Es un arma peligrosa e indiscriminada", dijo este jueves el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.