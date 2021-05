Autoridad competencia México dice investigará posibles prácticas monopólicas en sector eléctrico

Imagen de archivo. Una vista general muestra líneas eléctricas de alta tensión propiedad de la empresa estatal de electricidad de México conocida como Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Santa Catarina, en las afueras de Monterrey, México. 9 de febrero de 2021. REUTERS / Daniel Becerril

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - La autoridad de competencia económica en México anunció el jueves el inicio de una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en generación, comercialización al mayoreo y suministro de energía eléctrica en el país, que podría tocar a la estatal de energía CFE.

La Cofece, que ha confrontado recientes decisiones de política energética del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dirigidas a fortalecer a CFE y a la petrolera estatal Pemex, dijo que la indagatoria, iniciada el 26 de marzo y a raíz de una denuncia, podría tener una resolución en 120 días.

"La presente investigación se centrará en determinar si las acciones de algún o algunos agentes económicos con poder sustancial en el mercado investigado violaron la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)", detalló Cofece en un comunicado.

La autoridad explicó, sin embargo, que "hasta el momento" no se han identificado violaciones a la LFCE, peno no dio más detalles. Una portavoz de la CFE dijo que la empresa no tenía comentario sobre el anuncio de la Cofece.

En México, la CFE sigue siendo la empresa de electricidad más grande y con mayor presencia en el mercado, pese a la apertura del sector tras la reforma energética del 2013/14, que profundizó la entrada de la inversión privada y pretendía acabar con los monopolios estatales.

Por ley, el Estado tiene en sus manos la transmisión y distribución de energía eléctrica, que al ser consideradas áreas estratégicas no pueden ser consideradas monopolios, pero la generación y comercialización están abiertas a otras empresas.

Actualmente está suspendida una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que revierte buena parte de las disposiciones para favorecer la competencia asentadas en la norma.

Los cambios a la LIE establecen que las centrales de la CFE, incluyendo las que usan combustóleo y carbón, despacharán primero su energía a la red, además de que la empresa no estará obligada a comprarla a través de subastas, que habían beneficiado a generadoras solares y eólicas, muchas con capital extranjero, entre otras cosas.

La Cofece dijo que de comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, los responsable podrían ser sancionados con multas de hasta el 8% de sus ingresos.

(Reporte de Adriana Barrera; Editado por Raúl Cortés)