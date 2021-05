Australia prevé mantener sus fronteras cerradas hasta 2022

El primer ministro australiano Scott Morrison. EFE/EPA/JOEL CARRETT

Sídney (Australia), 6 may (EFE).- El gobierno de Australia mantendrá sus fronteras internacionales cerradas hasta 2022 debido a las incertidumbre en torno a las vacunas y las nuevas cepas, según dijo el ministro de Finanzas de este país, Simon Birmingham, en una entrevista publicada este jueves.

"Las incertidumbres sobre la velocidad de la vacunación y su efectividad frente a las diferentes variantes de la covid-19, así como su duración y su eficacia, son consideraciones que significan que no se abrirán las fronteras de golpe a principios del próximo año con gran facilidad", dijo el ministro al diario The Australian.

Australia, que cerró sus fronteras internacionales en marzo de 2020, vive desde hace meses una práctica normalidad que solo se rompe con confinamientos rápidos y bruscos por brotes provocados por fallos en los protocolos de cuarentena en los centros para los residentes que retornan al país.

El gobierno australiano además ha prohibido desde la semana pasada la entrada de sus ciudadanos desde India e incluso desde el lunes ha amenazado con imponer multas y penas de cárcel a aquellos que intenten retornar desde ese país asiático, lo que ha dado inicio a una batalla en tribunales que pretende probar su ilegalidad.

La apertura de las fronteras internacionales es una de las preocupaciones de los inmigrantes en Australia, en donde según el último censo nacional de 2016, la mitad de los 25 millones de sus habitantes nació en el extranjero o tiene al menos un progenitor proveniente de otros países.

Por ahora, Australia tiene una burbuja de viajes con Nueva Zelanda, que permite desde el 18 de abril los desplazamientos en ambos sentidos sin necesidad de cuarentena, y contempla convenios similares con Singapur y Hong Kong.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, que esperaba inicialmente abrir las fronteras internacionales en octubre próximo tras finalizar su campaña de vacunación, dijo recientemente que ha pedido el consejo de sus expertos para que las personas que han sido inmunizadas puedan salir del país.

Pero uno de los mayores problemas de su gobierno es el retraso en su cronograma de inmunización debido a los problemas como las exportaciones o los efectos secundarios, lo que ha resultado en la distribución hasta la fecha de unos 2,5 millones de dosis, muy por debajo de los 4 millones previstos inicialmente para finales de marzo.

Australia acumula desde el inicio de la pandemia unos 30.000 contagios, que incluyen 910 fallecidos, la mayoría de ellos por los fallos en los centros de cuarentena de viajeros internacionales en la ciudad de Melbourne que se detectó a mediados de 2020, y desde entonces solo tiene brotes esporádicos de covid-19.