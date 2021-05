AMP.- Coronavirus.- India marca nuevos máximos con más de 412.000 casos y casi 4.000 muertos por coronavirus

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de India ha informado este jueves de 412.262 nuevos casos de coronavirus y 3.980 fallecidos más, lo que supone nuevos máximos en las cifras diarias de la pandemia en el país, que está inmerso en una crítica situación sanitaria.



Con los datos de la última jornada, India acumula ya 21.077.410 positivos confirmados desde que estalló la pandemia, que ha dejado en total 230.168 víctimas mortales, frente a 17.280.844 personas que han logrado recuperarse.



El nuevo récord de contagios y decesos se ha batido un día después de que el Gobierno alertase de que una tercera ola de la enfermedad era inevitable y tras dos semanas en las que la cifra diaria de nuevos casos se mantiene por encima de los 300.000.



En medio del incremento de casos, el estado de Karnakata se ha convertido en el segundo en romper el récord de 50.000 casos diarios al sumar esa cantidad en el último día, un trágico hito que solo había conseguido Maharashtra, el estado más afectado hasta el momento.



Precisamente, en este territorio se han anotado 57.640 nuevos positivos, una cifra que marca un incremento respecto a jornadas anteriores.



Con el sistema sanitario colapsado por la falta de camas e insumos para atender a los afectados, el país continúa con su campaña de vacunación, que hasta el momento ha permitido la aplicación de 162.523.339 dosis, 1.955.733 en la última jornada.



En este contexto, Sujeet Singh, director del Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC), ha señalado que la doble variante detectada en Maharashtra podría estar detrás del repunte de los contagios, si bien aún no hay pruebas de laboratorio que lo respalden.



Singh ha manifestado que la variante del coronavirus detectada por primera vez en Reino Unido está en declive en el país, mientras que la doble variante B.1617 está al alza, según ha informado el diario 'The Times of India'.



"La variante B.1617 se vio en Maharashtra y ahora se ve en muchos lugares. El actual repunte de casos durante el último mes y medio en algunos estados muestra una correlación con el aumento de la B.1617", ha señalado.



Sin embargo, Singh ha hecho hincapié en que la correlación epidemiológica o clínica aún no ha sido determinada por completo,en el marco de las investigaciones por parte de las autoridades indias para intentar determinar si existe una relación causal.



Por otra parte, el Tribunal Supremo de India ha ha reclamado este mismo jueves garantías a las autoridades sobre la existencia de suministro de oxígeno en los hospitales de la capital, Nueva Delhi, ante el aumento de los contagios, tal y como ha recogido la cadena de televisión NDTV.



En este sentido, ha cargado contr las autoridades por sus cálculos de previsión, que ha descrito como insuficientes, y ha criticado que "no se trata sólo de destinar cantidades a los estados, sino de tener un plan logístico" de cara a la tercera oleada para evitar que el sistema sanitario colapse totalmente.