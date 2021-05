Amador Mohedano, muy dolido, responde a las últimas palabras de Rocío Carrasco sobre su familia

12/08/2020 Amador Mohedano, en la capital por motivos laborales EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Intentando mantenerse al margen del desgarrador testimonio de Rocío Carrasco en su serie documental, Amador Mohedano ha vuelto a romper su silencio para dejar claro que la familia no fue conocedora en ningún momento del sufrimiento de la hija de Rocío Jurado por culpa de Antonio David Flores porque no hubiesen dudado en ayudarla. Además, e impactado por el brutal relato de su sobrina en relación a su hija Ro, el exmarido de Rosa Benito confiesa que no ve posible una reconciliación entre la madre y la niña tras los últimos episodios de la docuserie.



- CHANCE: Amador, buenos días. Buenos o regulares porque si un episodio de tu sobrina Rocío es impactante, el siguiente es más si cabe. ¿Qué me vas a decir? Os hace a todos cómplices. Eso es una acusación un poco grave, ¿no?



- AMADOR: Bueno, vamos a ver, ella está hablando libremente y ha tenido un año para prepararlo, ¿no? Pues muy bien, perfecto. Somos todos cómplices, pero también somos una familia grande de multitud y que también tenemos nuestros momentos para hablar.



- CH: Dice que vosotros habéis apostado desde el principio al caballo ganador, por ese ser, por Antonio David, cómo lo llama ella.



- AMADOR: Nada, es que son gilipolleces, de verdad.



- CH: ¿No te parece que se centra demasiado en algo que a lo mejor tendría que tener olvidado después de tanto tiempo? Me refiero a la relación con su ex. En este caso, su hija, vosotros, Ortega que dice que ya contará porque no tiene relación con él, pero no lo quiere ni ver.



- AMADOR: Es que es absurdo. Yo entiendo que si ella con su ex marido, con Antonio David, ha tenido los problemas que haya tenido, ¿por qué no ha hablado con la familia nunca y le ha dicho las cosas a la familia? Es que es muy fácil decir a mi hermana Gloria o a mí que tengo este problema.



- CH: Sí porque además los primeros episodios sucedieron aquí, en Chipiona, cuando estabais todos en la casa familiar con Rocío en vida y podría haberos pedido auxilio en ese momento, ¿no?



- AMADOR: No, no. En aquel momento no había, vamos, que yo supiese, nunca había habido este tipo de problemas. Ahora, si después de eso que si juzgado, que si multas, que si denuncias, que si demandas, que si malos tratos y todo eso, nosotros no sabíamos nada.



- CH: Hubieseis estado los primeros ahí para ayudarla como familiar que es.



- AMADOR: Hombre, mi sobrina es nuestra sangre y la hemos criado nosotros. ¿Ahora que va a decir? Que si Ortega, que si mi hermana Gloria, que si José Antonio, que si yo* Pero que va, si le hemos dado gloria bendita.



- CH: Después de todo lo que está diciendo de vosotros y cómo sangre de vuestra sangre que es, ¿entiendes que ella vea imposible volver a recuperar la relación con su hija cómo dijo ayer?



- AMADOR: Seguro que no la va a recuperar porque la hija, hombre* Pues seguro, pero vamos que es fácil. Va a costar mucho trabajo porque la chiquilla está muy dolida.



- CH: ¿Hablas con ella?



- AMADOR: Sí, claro, ayer hablé con ella.



- CH: ¿Y cómo está?



- AMADOR: Está mal.