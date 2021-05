Alguacil cree que será necesario "ganar 3 partidos" para ir a la Liga Europa

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. EFE/Julio Muñoz/Archivo

San Sebastián, 6 may (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este jueves que la conquista de la quinta o sexta plaza que clasifican a la Liga Europa va a exigir "ganar tres partidos como mínimo de los cuatro que quedan".

"Ahora toca sacar el de mañana contra el Elche, algo que en Huesca no fuimos capaces", señaló el técnico guipuzcoano al analizar cómo queda el escenario para las últimas cuatro jornadas de la temporada con Betis y Villarreal peleando por mismo objetivo.

Alguacil recupera para el encuentro ante los ilicitanos a Asier Illarramendi y David Silva podría ser titular, algo importante para un preparador blanquiazul que calificó al canario de jugador "diferencial".

No cree que su plantilla llegue especialmente desgastada a este tramo final y se preguntó qué equipo juega bien actualmente en LaLiga porque ve a pocos "ganando con solvencia y eso convierte todos los partidos en muy complicados".

"El depósito de mi plantilla está al 100% porque yo les exijo que estén siempre al límite, aunque igual no es el mejor 100%", enfatizó Alguacil.

Destacó a su próximo rival, un Elche que planteará un "partido largo" y que "dificulta mucho el juego, además de contar con jugadores muy rápidos y de calidad como Carrillo, Lucas Boyé o Pere Milla".