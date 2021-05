Alexander Zverev se cita con Nadal

El tenista alemán Alexander Zverev devuelve una bola al británico Daniel Evans durante el partido de octavos de final del Mutua Madrid Open que disputan este jueves en la Caja Mágica, en Madrid. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 6 may (EFE).- El alemán Alexander Zverev, quinto favorito, se citó con el español Rafael Nadal en los cuartos de final del Mutua Madrid Open tras vencer en su compromiso de octavos al británico Daniel Evans, por 6-3 y 7-6 (3).

El germano, que ganó en la Caja Mágica en el 2018, doblegó la resistencia de su rival que mejoró en el segundo set y se aferró al partido hasta el final. Solo los errores en el tramo final del desempate certificaron su despedida del torneo madrileño en el que ha participado por segunda vez. En la anterior no superó la primera ronda.

Zverev impuso su talento. Tardó una hora y 39 minutos en batir a un Evans que, tras superar distintos contratiempos en años anteriores, incluida una suspensión por dopaje, disfruta de una notable progresión. Este año, de hecho, ganó el primer y, hasta ahora, único título de su carrera en Melburne al principio del año.

El alemán y el británico no coincidían desde la Copa Hopman del 2017. Allí ganó Zverev aunque un año ante, en el Abierto de Estados Unidos, el triunfo fue para Evans.

Alexander Zverev, quinto favorito en Madrid, a donde llegó con el título de Acapulco como registro en este 2021, disfruta de su cuarta presencia en la Caja Mágica, donde ya ha ganado. Lo hizo en el 2018.

El triunfo ante Evans le encara con Nadal. Será el octavo cara a cara entre el germano y el español. Nadal ganó lo cinco primeros, incluidos los disputados en tierra. Pero los dos más recientes, en las finales ATP del 2019 y el Masters 1000 de París del 2020, el éxito fue para Zverev.