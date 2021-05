96-132. Ante los Magic, vuelve Kemba Walker y los Celtics recuperan sexto puesto en el Este

En la imagen un registro de Kemba Walker (i), base de los Celtics de Boston, quien aportó 32 puntos en el triunfo a domicilio de su equipo 95-132 sobre los Magic de Orlando. EFE/CJ Gunther/Archivo

Orlando (EE.UU.), 5 may (EFE).- El base Kemba Walker empató su mejor marca como profesional al conseguir 32 puntos en su regreso tras una ausencia de cuatro partidos por lesión y los Boston Celtics vencieron de visitantes por 96-132 al Orlando Magic.

El alero francés Evan Fournier aportó 18 puntos en el partido que marcó su retorno a Orlando tras ser traspasado por el Magic al equipo de Boston.

El ala-pívot Jayson Tatum no comenzó bien, pero al final acabó con 27 tantos que lo dejaron segundo mejor encestador de Boston, que barrió la serie de tres compromisos ante el Magic.

Walker, quien llegó con promedio de 20,7 puntos en 34 partidos ante el Magic, no pareció oxidado después de estar nueve días sin jugar por un tirón en el oblicuo izquierdo que sufrió el 25 de abril.

El base titular de los Celtics anotó 11 de 18 tiros de campo y seis de nueve triples en 28 minutos con el equipo de Boston, que alcanzó al Miami Heat, que descansaron, en la sexta posición del Este con marca de 35-31.

Fournier, quien jugó con el Magic durante seis temporadas y media antes de que lo traspasaran a Boston, el pasado 25 de marzo, fue honrado con un vídeo que mostró sus mejores jugadas, entre el primer y segundo periodo.

El entrenador del Magic Steve Clifford regresó después de que se perdió seis duelos por dar positivo al Covid-19. Clifford, de 59 años, dijo que las vacunas que se puso antes y después de su positivo, le ayudaron.

El ala-pívot alemán estadounidense Moritz Wagner y el escolta Dwayne Bacon anotaron 20 puntos cada uno, mientras que el pívot Mo Bamba acabó como el mejor en el juego interior del Magic al conseguir un doble-doble de 19 puntos, 15 rebotes y cuatro tapones.