3-1. El uruguayo Viñas mete al América en las semifinales de la Liga de campeones de la Concacaf

En la imagen un registro de Federico Sebastián Viñas, delantero uruguayo del América de México, quien aportó un par de goles en el triunfo de su equipo 3-1 sobre los Timbers de Portland, durante el partido de vuelta de esta llave de los cuartos de final de la Liga de campeones de la Concacaf. EFE/Hilda Ríos/Archivo

Ciudad de México, 5 may (EFE).- El uruguayo Federico Viñas marcó un par de goles para convertirse este miércoles en el héroe de la victoria del América, 3-1 sobre el Portland Timbers de la MLS que puso al cuadro mexicano en la semifinal de la Liga de campeones de Concacaf.

El América del entrenador argentino Santiago Solari se impuso con dos goles de Viñas y uno del argentino Leonardo Suárez, mientras por los estadounidenses descontó el argentino Diego Valeri.

Las Águilas de Solari fueron dueñas de la primera mitad, en la que detuvieron a un rival con inicio impetuoso y, además de tener la posesión de la pelota 54-46, crearon algunas oportunidades de gol, entre ellas la del 1-0 de Viñas a pase de Mauro Lainez, en el minuto 22.

En un encuentro bajo la lluvia, los mexicanos no permitieron libertades a los atacantes estadounidenses, que no inquietaron al guardameta Guillermo Ochoa en los primeros 45 minutos.

El Portland salió a presionar en el arranque de la segunda parte y pronto creó un par de jugadas de peligro, pero otra vez el América se adueñó del encuentro.

Viñas convirtió un penalti en el minuto 59 para conseguir el 2-0, y el argentino Diego Valeri puso el 2-1, también en el cobro de una pena máxima, en un par de polémicas decisiones porque las faltas en el área no fueron ratificadas en el vídeo.

Aunque estaba arriba, América tomó nota de que con un gol la serie quedaría 4-4 y sería eliminado porque su rival tendría más goles como visitante; se fue al ataque y en el minuto 70 aumentó la ventaja con un gol de Suárez, de zurda desde atrás, en una jugada iniciada por el peruano Pedro Aquino.

En semifinales, las Águilas se enfrentarán al Philadelphia, que eliminó al Atlanta.

- Ficha técnica:

3. América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Pedro Aquino; Richard Sánchez, Leonardo Suárez (Alan Medina m.89), Álvaro Fidalgo, Mauro Lainez (Jesús Escoboza m.91); Federico Viñas (Henry Martín m.58).

Entrenador: Santiago Solari.

1. Portland Timbers: Jeffrey Attinella; Josecarlo Van Rankin (Zac Mc Graw m.83), Larry Mabiala, Bill Tuiloma, Claudio Bravo; Diego Chará, Eryk Williamson, Yimmi Chará (Andy Polo m.82), Diego Valeri, Dairon Asprilla (Jeremy Ebobisse m.72); Felipe Mora.

Entrenador: Giovanni Savarese Rubinaccio.

Goles: 1-0, m.21: Federico Viñas; 2-0, m.59: Federico Viñas; 1-2, m.64: Diego Valeri; 3-1, m.70: Leonardo Suárez.

Árbitro: Iván Barton, de El Salvador. Amonestó a Bill Tuiloma, Diego Valeri, Larrys Mabiala y Josecarlo Van Rankin.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de finales de la Liga de campeones de la Concacaf, celebrado en el estadio Azteca de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.