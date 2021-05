Victoria de New Orleans Pelicans ante Golden State Warriors por 108-103

New Orleans Pelicans se impuso como local a Golden State Warriors por 108-103 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de perder en casa con Golden State Warriors por 108-123, mientras que los visitantes vencieron fuera de casa frente a New Orleans Pelicans por 108-123. Por ahora New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 30 victorias en 66 partidos disputados. Por su parte, Golden State Warriors se quedaría fuera de los Play-off con 33 victorias en 66 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo alternancias en el marcador y concluyó con un resultado de 32-34. Después, en el segundo cuarto redujo distancias New Orleans Pelicans, el cual finalizó con un resultado parcial de 24-23. Tras esto, los equipos acumularon un total de 56-57 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto Golden State Warriors consiguió distanciarse en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 10-2 y tuvo una diferencia máxima de nueve puntos (63-72) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 19-22 (y un 75-79 total). Por último, durante el último cuarto los locales lograron remontar el resultado, de hecho, consiguieron un parcial de 13-2 y alcanzaron una diferencia de ocho puntos (108-100), y el cuarto acabó con un resultado parcial de 33-24. Tras todo esto, el partido terminaba con un resultado de 108-103 para los jugadores del equipo local.

Durante el partido, New Orleans Pelicans consiguió el triunfo gracias a los 33 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Lonzo Ball y los 23 puntos, siete asistencias y 12 rebotes de Zion Williamson. Los 37 puntos, dos asistencias y nueve rebotes de Stephen Curry y los 26 puntos, tres asistencias y seis rebotes de Andrew Wiggins no fueron suficientes para que Golden State Warriors ganase el partido.

El siguiente choque de New Orleans Pelicans será contra Philadelphia 76ers en el Wells Fargo Center. Por su parte, el próximo rival de Golden State Warriors será Oklahoma City Thunder, con el que jugará en el Chase Center.