Último paso hacia su primera final para el Villarreal

El defensa del Villarreal Pau Torres (c) pelea un balón con el delantero del Arsenal Buyako Saka (i) durante el encuentro correspondiente a la ida de la semifinal de la Liga Europa que disputaron jueves frente al Arsenal en el estadio de La Cerámica, en Villarreal. EFE / Domenech Castelló.

Vila-real (Castellón)/Londres, 5 may (EFE).- El Villarreal afronta este jueves el último paso que le queda para disputar la que sería la primera final de su historia en el duelo que le mide en el Emirates Stadium de Londres al Arsenal en la vuelta de la semifinales de la Liga Europa y a la que llega con la ventaja del 2-1 de la ida conseguido en La Cerámica.

El equipo de Unai Emery llega a Londres sabedor de que le basta con empatar o incluso una derrota por más de 2-1, si bien también es consciente de que será un partido complicado, en el que tendrán que marcar si quieren pasar, ya que no será fácil mantener la portería a cero ante un rival del potencial del equipo inglés.

Tras caer en cuatro semifinales europeas, el equipo español afronta esta quinta semifinal con la ilusión de romper con esta tendencia y dar el paso definitivo. Para ello, deberán mejorar los resultados logrados como visitantes en sus otras semifinales, ya que todos esos partidos se cuentan por derrotas.

Los castellonenses llegan con las bajas del lesionado Juan Foyth y del sancionado Étienne Capoue, dos ausencias, que dejan al equipo tocado en el medio del campo. Por ello, la presencia de un jugador como Francis Coquelin es vital para el equipo, ya que es el único jugador que queda para cubrir esa plaza, mientras que la banda derecha, la que ocupaba Foyth, será cubierta por el lateral Mario Gaspar.

El resto del equipo que presentará Emery, no será muy distinto al que jugó el partido de ida, con la presencia del que es el equipo tipo en el torneo.

Un once con Gero Rulli como portero y una defensa formada por Mario Gaspar,Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza, que llega a este partido tras arrastrar unas molestias musculares, de las que parece estar completamente recuperado.

En el centro del campo el equipo alineará a los habituales Dani Parejo y Manu Trigueros, a los que se sumará la entrada del centrocampista francés Francis Coquelin, un jugador que regresa al equipo y a la que fue su casa, ya que formó parte de la plantilla del Arsenal por unas temporadas.

En el ataque, el equipo contará con Gerard Moreno, Paco Alcácer y Samu Chukwueze, que se ha convertido en la línea de ataque desde hace varias jornadas.

Su rival, el Arsenal, se juega toda la temporada en un partido. Y parte de la siguiente. Si no es capaz de eliminar al Villarreal, no solo perderá la oportunidad de levantar un título esta campaña -sin contar la Comunnity Shield-, también se quedará sin opciones de estar el año que viene en Europa.

Los Gunners solo pueden meterse en Champions a través del título de la Liga Europa y es muy posible que mediante la Premier League no lleguen ni a la nueva Conference. Es por eso que tienen que saltar al Emirates Stadium con el cuchillo entre los dientes.

Todos sus hombres de arriba están en forma como lo demuestra el hecho de que Bukayo Saka hizo un buen partido en Villarreal, Nicolás Pepé ofrece su mejor versión en la Liga Europa -seis goles- y Pierre-Emerick Aubameyang, ya recuperado de la malaria, marcó el fin de semana.

El problema es la descompensación de un equipo que no contará con Dani Ceballos (suspendido) en el medio y con jugadores como Thomas Partey o Mohamed Elneny que no han rendido a gran nivel en todo el año. Tampoco la defensa es un gran seguro, puesto que David Luiz, el líder, cayó lesionado contra el Newcastle y Arteta tendrá que volver a confiar en Rob Holding como sustituto del brasileño.

Otro de los problemas para el español son las bajas de Alexandre Lacazette y Kieran Tierney, que no se han recuperado a tiempo para este vital encuentro.

Alineaciones probables:

Villarreal CF: Rulli, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Coquelin, Parejo, Manu Tigueros; Gerard Moreno, Alcácer, Chukwueze.

Arsenal: Leno; Xhaka, Marí, Holding, Bellerín; Saka, Thomas, Elneny, Odegaard; Pepé y Aubameyang.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Emirates.

Hora: 21:00 (CEST) 19:00 (GMT).