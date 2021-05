Tuchel: "Fallamos ocasiones, pero nunca perdimos el hambre"

EFE/EPA/Neil Hall

Londres, 05 may. (EFE).- El entrenador del Chelsea, el alemán Thomas Tuchel, se mostró exultante ante el gran juego desplegado por su equipo en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones frente al Real Madrid y la exhibición táctica preparada en su pizarra, aunque destacó sobre todo que sus jugadores, pese a fallar muchas ocasiones, nunca se vinieron abajo.

"Merecimos ganar. La primera parte fue difícil porque ellos tuvieron mucha posesión, pero fuimos peligrosos con nuestras contras, nunca perdimos el hambre y las ganas de defender", analizó.

"La segunda parte fue todavía mejor, y pudimos haber marcado muchos más goles antes, pero no es momento para la crítica, ha sido una gran actuación", añadió.

Tuchel destacó que el Madrid "siempre es peligroso y con ellos siempre estás en la cuerda floja, así que felicidades a mis jugadores, porque aunque fallamos ocasiones siempre seguimos ahí".

Reconoció la gran labor de su portero, el francés Mendy, y las "manos duras" que puso éste para detener las dos grandes ocasiones que tuvo Benzema en la primera parte.

"Ahora tenemos que esperar a la final, con suerte llegaremos con todo el equipo sano, pero no hay nada hecho aún", agregó.