Tres chavistas y dos opositores, nuevos rectores del ente electoral venezolano

Vista externa de una de las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 4 may (EFE).- El Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, escogió este martes a los cinco rectores que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante los próximos siete años, entre ellos, tres chavistas y dos opositores.

Tras un proceso de más de un mes, en el que se presentaron 103 candidatos, los diputados votaron a favor de una propuesta de una comisión, de donde salió el quinteto formado por los chavistas Alexis Corredor Pérez, Tania D'Amelio y Pedro Calzadilla, y los opositores Enrique Márquez y Roberto Picón.

Los nuevos rectores, para asumir estos cargos, no deben militar en organizaciones políticas, según establece la Constitución.

El presidente de la comisión que evaluó los perfiles de los más de 100 postulados, Giuseppe Alessandrello, dijo que cada uno cumplía con los requisitos para aspirar a estos puestos.

D'Amelio es conocida por ocupar el cargo como rectora del CNE durante once años desde 2009 y por mostrar afinidad con el chavismo.

La rectora, además, militó en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cuando se separó del cargo.

Entretanto, Corredor Pérez fue miembro de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue elegida en 2017 y que quedó disuelta a finales del año pasado sin haber redactado una nueva Constitución, tal y como había prometido.

Calzadilla, por su parte, fue ministro de Educación Universitaria del Gobierno de Nicolás Maduro en 2014, mientras que el opositor Márquez fue diputado en el período legislativo anterior y primer vicepresidente del Parlamento cuando el antichavismo controló la institución.

Asimismo, Picón fue asesor de la extinta plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reunió a todos los partidos adversos a Maduro para las elecciones legislativas de 2015 en las que el antichavismo obtuvo una contundente victoria.

Los nuevos rectores fueron juramentados esta misma tarde, según indicó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.