Trámite con vista a Polonia ante un Roma en pleno "efecto Mourinho"

EFE/EPA/PETER POWELL/Archivo

Roma/Londres, 5 may (EFE).- El Manchester United visita este jueves al Roma en el estadio Olímpico en un partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa que se convirtió en poco más de un trámite tras el contundente triunfo inglés 6-2 de la ida, en el que el principal objetivo será domar el entusiasmo generado en el conjunto romanista por el fichaje del portugués José Mourinho a partir del próximo año.

La tremenda segunda mitad de Old Trafford, cuando el United le marcó cinco goles al Roma y selló un 6-2 tenístico, deja a los hombres del noruego Ole Gunnar Solskjaer a un paso de su segunda final de Liga Europa en cuatro años, tras la que ganó en 2017 al Ajax.

El técnico de ese United era Mourinho, precisamente el que tomará las riendas del Roma a partir de la próxima temporada, tras el anuncio llegado este martes que desató la euforia en la capital italiana.

Los disgustos por los malos resultados del club, séptimo en la Serie A y ya sin opciones de progresar en Europa, fueron cancelados por el fichaje de "Mou", viejo enemigo romanista en su etapa en el Inter y ahora elegido como jefe de un renacimiento capitalino.

Pero el presente sigue viendo a un Roma tocado, con el portugués Paulo Fonseca ya seguro de su salida del club al finalizar el curso, que se encomienda a la épica en busca de revertir un marcador incontestable.

Ni un 3-0, como el que logró el Roma en los cuartos de final de la Liga de Campeones de 2018 contra el Barcelona, sería suficiente para avanzar. El Roma debe ganar al menos 4-0.

Fonseca apostará por el bosnio Edin Dzeko en la delantera, con el español Gonnzalo Villar de titular en el centro del campo ante la baja del francés Jordan Veretout.

No estará el meta español Pau López, lesionado, y su compatriota Pedro Rodríguez empezará en el banquillo junto a Borja Mayoral.

El Manchester United parte con la tranquilidad del resultado, el 6-2 de la ida que le garantiza al 99 % estar en la final en Gdansk (Polonia), pero con la marea de lo ocurrido en fin de semana en Inglaterra, donde su estadio fue invadido por centenares de aficionados.

Las protestas, dirigidas hacia los dueños del club, la familia Glazer, provocaron la suspensión del Clásico del fútbol inglés entre United y Liverpool y ni el buen resultado contra el Roma y la clasificación a una final europea cuatro años después apaciguó las aguas de una afición que quedó muy tocada por el anuncio de la Superliga.

El United disputará este encuentro en un clima de inestabilidad interna, que no se ha trasladado al campo, donde el equipo ha asegurado su presencia en la próxima Champions y está a un paso de su segunda final de la Liga Europa en el último lustro.

Al menos llegarán descansados tras no jugar el fin de semana, aunque no será lo deseado por Ole Gunnar Solskjaer, pues sabe que el aplazamiento es pan para hoy y hambre para mañana y que el descanso de este fin de semana se tornará en semana doblada en un tiempo.

Aun así, el noruego ya alentó a no confiarse y, aunque pueda rotar a varios jugadores, cuenta con Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Mason Greenwood como razones para asustar al Roma.

Otro hombre importante es Edinson Cavani, al que desde Old Trafford se está intentando convencer para renovar. El uruguayo marcó dos goles y dio dos asistencias en la ida y puede ser el 'nueve' que selle la eliminatoria en Roma.

Alineaciones posibles:

Roma: Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Manchester United: De Gea; Telles, Bailly, Lindelof, Wan-Bissaka; Fred, McTominay, Fernandes; Greenwood, Rashford y Cavani.

Árbitro: Felix Brych (ALE).

Estadio: Olímpico de Roma

Hora: 21:00 (19 GMT).